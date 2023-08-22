الثلاثاء 22 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

القبض على 58 متهما بممارسة أعمال البلطجة وهاربين من المراقبة و324 تاجر مخدرات

مداهمة البؤر الإجرامية،
مداهمة البؤر الإجرامية، فيتو

تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن، من ضبط 4 تشكيلات عصابية ارتكبوا 31 حادث سرقة متنوعة، و58 متهمًا للقيام بأعمال البلطجة وهاربين من المراقبة و324 تاجر مخدرات بحوزتهم 190 كيلو مواد مخدرة و12 ألف قرص.

فيما حررت  الإدارة العامة للمرور بالاشتراك مع مديريات الأمن، 21 ألف مخالفة مرورية وفحص 60 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 10 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين في جرائم المخدرات والسرقات 4 أيام على ذمة التحقيقات.

Advertisements

مصرع أخطر مروج مخدرات في الدقهلية وإصابة آخر عقب تبادل إطلاق النيران

إغلاق شارع الأسمرات اتجاه ميدان الرسالة لإنشاء مول دايموند بالقاهرة

حملات أمنية لضبط الخارجين عن القانون

جاء ذلك في إطار جهود حملات وزارة الداخلية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية.

 

عقوبة حيازة المخدرات

حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ادارة العامة للمرور الادارة العامة للمرور الخارجين علي القانون جرائم المخدرات والسرقات جرائم المخدرات تشكيلات عصابية النيابة العامة قطاع الأمن العام

مواد متعلقة

ضبط عصابة الشرطة المزيفة لسرقة الأجانب في أسوان

ضبط 3 هاربين من 572 حكما قضائيا متنوعا فى سوهاج وكفر الشيخ والقاهرة

ضبط كميات من المنشطات مجهولة المصدر بحوزة شخصين بمدينة نصر

ضبط كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها بـ3.1 مليون جنيه بالسويس ( صور)

الأكثر قراءة

رسميا، التعليم العالي تعلن نتيجة المرحلة الثانية 2023 من تنسيق الجامعات

بالأسماء، تعرف على اللجنة الثلاثية المؤقتة لإدارة نادي الزمالك

برقم الجلوس.. رابط الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

تنسيق المرحلة الثالثة 2023، قائمة كاملة بالكليات المتاحة للشعبة العلمية.. والأماكن الشاغرة لطلاب القسم الأدبي

ظهرت الآن، لينك سريع للحصول على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023

أول تصريح من حسن موسى المدير التنفيذي الجديد لنادي الزمالك

رابط الحصول على نتيجة تنسيق الثانوية العامة للمرحلة الثانية للجامعات والكليات والمعاهد 2023

تنسيق المرحلة الثالثة 2023، الأماكن الشاغرة للشعب الأدبية

Advertisements

منوعات

المزيد

بعيدا عن منافسات روشن، رونالدو يتجول بالجلابية السعودي وصديقة نيمار ترتدي العباية (فيديو)

غرفة نوم أثرية تكشف تفاصيل حقبة قديمة في إيطاليا

سرقة ساعات فاخرة حول العالم بقيمة 1.2 مليار دولار أغلبها ماركة رولكس

زراعة شرائح كهربائية داخل رأس سعودي لأول مرة فى الشرق الأوسط

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 21-8-2023 في ختام التعاملات

أسعار الألومنيوم اليوم الاثنين 21-8-2023 في السوق المحلي

تراجع اليوان الصيني في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

بعد الحكم النهائي بسجنه.. حكاية مرتضى منصور مع موظفة عمومية (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 22 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 22 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 22 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية