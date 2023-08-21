الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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حوادث

القبض على 4 لصوص سرقوا "أسياخ حديد" من كوبري ببورسعيد

قوات الشرطة،فيتو
قوات الشرطة،فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على 4 لصوص سرقوا أجزاءً من أحد الكباري ببورسعيد. 

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رصدت المتابعة الأمنية ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام بعض الأشخاص بهدم جزء من أحد الكباري ببورسعيد وسرقة حديد التسليح والحواجز الحديدية.
 

وبالفحص تبين أن الكوبرى تم إغلاقه منذ 3 سنوات لإنشاء كوبرى آخر بديل. 

وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية ببورسعيد عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية". 

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وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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وزارة الداخلية سرقة كوبري سرقة كوبري بورسعيد مديرية أمن بورسعيد

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