الأحد 20 أغسطس 2023
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اقتصاد

أسعار الخضراوات اليوم، 30 جنيهًا أعلى سعر لكيلو الثوم في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم،
أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

أسعار الخضراوات اليوم، شهدت  أسعار الخضراوات، داخل سوق العبور اليوم الأحد 20 أغسطس 2023، استقرارًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث للسعر في السوق.

«فيتو» تنشر في السطور التالية: أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة الأحد 20 أغسطس 2023، وفقًا لآخر تحديث لأسعار في السوق. 

أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأحد

 وسجلت  أسعار الخضار في سوق العبور لجملة الخضراوات اليوم الأحد، استقرارًا ملحوظًا، حيث تراوح سعر سعر كيلو البصل من 9 إلى 17 جنيهًا،  كيلو الطماطم من 4.5 جنيه إلى 7.5 جنيه، سعر كيلو البطاطس من 7 جنيهات إلى 10 جنيهات، الكوسة من سعر 7 إلى 9 جنيهات. 

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وبلغ سعر باذنجان رومي من 5 إلى 6 جنيهات، خس كابوتشي من 3 إلى 4 جنيهات، كيلو جزر بدون عروش سعر من 7 إلى 10 جنيهات، الفاصوليا من 19 إلى 25 جنيهًا، باذنجان بلدي من 4 إلى 6.5 جنيه، باذنجان أبيض من 4.5 إلى 6.5 جنيه.

وتراوح سعر فلفل حامي صوب ما بين 4 إلى 9 جنيهات،  فلفل رومي صوب من 7 إلى 10 جنيهات، فلفل رومي بلدي من 7 إلى 10 جنيهات،  فلفل حامي بلدي من 5 إلى 9 جنيهات، فلفل ألوان « أصفر /أحمر / برتقالي » من 14 إلى 30 جنيهًا.

وبلغ سعر البامية من 25 إلى 30 جنيهًا، خيار صوب من 12 إلى 15 جنيهًا، البطاطا سعر من 5 إلى 8 جنيهات، كيلو الثوم من 24 إلى 30 جنيهًا، الملوخية من 3 إلى 5 جنيهات، خيار بلدي من 8 إلى 12 جنيهًا،  قرع عسل سعر من 18 إلى 24 جنيهًا، كرات بلغ نحو 7.5 جنيه. 

وعن أسعار الزيتون في سوق العبور لجملة الخضراوات اليوم الأحد، وتراوح سعر زيتون دولسى وعاص من سعر 14 إلى 20 جنيهًا، زيتون بيكول ومنزيل بسعر من 14 إلى 20 جنيهًا، زيتون عزيزي لكويد بسعر من 18 إلى 22 جنيهًا،  زيتون تفاحي من 20 إلى 28 جنيهًا، زيتون عجيزي وشملالي من سعر 14 إلى 20 جنيهًا.

وتراوح سعر كرتونة تحتوي على 2 كيلو عيش غراب بـ 80 جنيهًا، خس مر بنحو 3 جنيهات،  لفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه، ليمون أضاليا من 4 إلى 7 جنيهات، طبق مرمرية وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، الليمون بلدي من 6 إلى 20 جنيها، قلقاس من 5 إلى 9 جنيهات، قثاء من 2.5 إلى 4.5 جنيه. 

 وبلغ سعر كرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه، كيلو شبت من 60 إلى 80 جنيهًا، كرفس نحو 12 جنيهًا، طبق روز ميري وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، قرنبيط من 3 إلى 4 جنيهات، كرفس فرنسي بنحو 7.5 جنيه، نعناع نحو 7.5 جنيه، كرنب أحمر بـ 6.5 جنيه، بروكلي من 5 إلى 8 جنيهات، كيلو كسبرة من 60 إلى 80 جنيهًا، كيلو جرجير من 60 إلى 80 جنيهًا.

وتراوح سعر فينوكيا بسعر من 3 إلى 4 جنيهات، خس من 3 إلى 4 جنيهات، البنجر من 2 إلى 4 جنيهات، فجل صيني بسعر من 3 إلى 4 جنيهات، فجل أحمر من 3 إلى 4 جنيهات، كيلو بقدونس سعر من 60 إلى 80 جنيهًا، سلق سعر 7.5 جنيه، كرنب سلاطة بـ 8 جنيهات.

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فوائد وأضرار الطماطم على الصحة (إنفوجراف)

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