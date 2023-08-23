الأربعاء 23 أغسطس 2023
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محافظات

محافظ الشرقية يتفقد الأعمال بنفق عرابي في الزقازيق

محافظ الشرقية يتفقد
محافظ الشرقية يتفقد الأعمال بنفق عرابي بمدينة الزقازيق،فيتو

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتفقد الأعمال النهائية بالمرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع إنشاء نفق عرابي بمدينة الزقازيق، والمُقام بتكلفة ترتقي إلى  240 مليون جنيه كونه يُعد محورًا مروريًا جديدًا يربط بين شرق وغرب مدينة الزقازيق ويُساهم في فك الاختناقات المرورية داخل المدينة ويعمل على تخفيف حدة الزحام أوقات الذروة.

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وصف مشروع نفق عرابى الجديد 

وأوضح محافظ الشرقية أن المشروع مُقام على مسافة 350 متر طولي عباره عن 100 متر بدون سقف باتجاهي ميدان عربي وشارع فاروق و150 متر مغلق أسفل خطوط السكك الحديدية ويضم 4 حارات حارتين بكل اتجاه بمتوسط عرض 14-20 متر وارتفاع 4 متر، وتم تنفيذه على 3 مراحل حيث تم الانتهاء من تنفيذ المرحلتين الأولي والثانية وجاري تنفيذ الأعمال النهائية بالمرحلة الثالثة والأخيرة لدخول النفق الخدمة الفعلية وفتحه أمام حركة السيارات وعبور المواطنين لخلق السيولة المرورية المطلوبة داخل مدينة الزقازيق.

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تحسين البنية التحتية وخاصة قطاع الطرق 

وأكد المحافظ أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين البنية التحتية وخاصة في قطاع الطرق والكباري ليشعر المواطن بحجم المشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها بمختلف مراكز ومدن المحافظة والتي تمثل نقله نوعية تساهم في تحقيق السيولة المرورية المطلوبة داخل المدن.

كما حرص المحافظ على متابعة مدى إلتزام أصحاب المحال التجارية بمواعيد الغلق المقررة  والتأكد من تطبيق الإجراءات الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء بالشوارع والميادين الرئيسية بما لا يخل بأمن وسلامة المواطنين.

التنسيق بين مركز الزقازيق وحى اول 

وشدد على رئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع رئيس حي أول باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال غير الملتزمين لإعادة الانضباط للشارع.رافق المحافظ المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة والمحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق والأستاذ رضا بكري رئيس حي أول والأستاذ شعبان أبو الفتوح رئيس حي ثان. 

تكليف رؤساء المراكز والمدن بتكثيف حملات النظافة 

وكلف الدكتور ممدوح غراب  محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة والتجميل ودهان البلدورات وقص وتهذيب الأشجار ورفع الإشغالات والإعلانات المخالفة وصيانة أعمدة الإنارة وتركيب لمبات ليد للإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالي أمام المواطنين والزائرين.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، وفي مركز فاقوس قامت الأجهزة التنفيذية بمتابعة أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة والسفوحة بالمدينة والتى تضمنت عدد كبير من شوارع المدينة حفاظًا على الشكل الحضاري والجمالى للمدينة.  

مشتول السوق واولاد صقر وابوحماد 

وفي مركز مشتول السوق، تواصل الإدارات المعنية بتكثيف أعمال رش الـــرزاز للــقـــضـــاء على يـــرقـــات الـــبـــعـــوض والـــذبـــاب بــشـــوارع مـديــنــة مشتول السوق لخلق بيئة صحية ونظيفة وحرصًا على صحة وسلامة المواطنين.وفي مركز أولاد صقر، توجهت معدات وسيارات المركز لرفع تجمعات القمامة من على الطرق والأماكن المخصصة للتجميع وكذلك تسيير سيارات نقل القمامة إلى النقطة الوسيطة ونقلها إلى المقالب العمومية حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين.

وفي مركز أبو حماد، تشن رئاسة المدينة حملات يومية لرفع السفوحة من على جانبي الطريق الرئيسي بداية من أبوحماد حتى معهد ضباط الصف ورش الطرق الرئيسية بالمياه وتجميل وتهذيب الأشجار بمخارج المدينة وزراعة الأشجار لزيادة المساحة الخضراء وتوفير بيئة صحية نظيفة للإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالى لمدخل المدينة.

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مركز ومدينة منيا القمح ومركز الزقازيق 

واضاف محافظ الشرقية  انه في مركز منيا القمح، يتم المرور والمتابعة على جميع مواقف بالمدينة للتأكد من إلتزام جميع السائقين بالمواقف والإلتزام بتعريفه الركوب وعدم وجود زحام بالمواقف وسلامة الحركة المرورية.وبمركز ديرب نجم، يتم متابعه أعمال التجميل والتشجير بالمدينة وقص الأشجار وري الأحواض تجاه طريق الزقازيق ونظافة المسطحات الخضراء بمدخل المدينة. 

كما تم إزالة الأتربة والسفوحة بامتداد طريق قرية اكوة والعرب شاهين وتحميل المخلفات وتجمعات القمامة بجانبي الطريق وإلقائها بالأماكن المخصصة لها والتنبيه على أهالي القرى بعدم إلقاء المخلفات بالشوارع أو على جانبي الترع، كما تم المرور على المحال التجارية بإمتداد شارع النصر وحتى موقف الزقازيق لرفع الإشغالات الموجودة بحرم الطريق والباعة الجائلين بمحيط مسجد النصر.

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الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مشروع انشاء نفق عرابى بمدينة الزقازيق الاعمال النهائية بالمرحلة الاخيرة بتكلفة ترتقى الى 240مليون جنيه محورا مروريا جديدا

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