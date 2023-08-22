نشاط مكثف لأعمال التجميل ورفع القمامة في الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة والتجميل ودهان البلدورات وقص وتهذيب الأشجار ورفع الإشغالات والإعلانات المخالفة وصيانة أعمدة الإنارة وتركيب لمبات ليد للإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالي أمام المواطنين والزائرين.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، وفي مركز فاقوس قامت الأجهزة التنفيذية بمتابعة أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة والسفوحة بالمدينة والتى تضمنت عدد كبير من شوارع المدينة حفاظًا على الشكل الحضاري والجمالى للمدينة.

Advertisements

مشتول السوق واولاد صقر وابوحماد

وفي مركز مشتول السوق، تواصل الإدارات المعنية بتكثيف أعمال رش الـــرزاز للــقـــضـــاء على يـــرقـــات الـــبـــعـــوض والـــذبـــاب بــشـــوارع مـديــنــة مشتول السوق لخلق بيئة صحية ونظيفة وحرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وفي مركز أولاد صقر، توجهت معدات وسيارات المركز لرفع تجمعات القمامة من على الطرق والأماكن المخصصة للتجميع وكذلك تسيير سيارات نقل القمامة إلى النقطة الوسيطة ونقلها إلى المقالب العمومية حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين.

وفي مركز أبو حماد، تشن رئاسة المدينة حملات يومية لرفع السفوحة من على جانبي الطريق الرئيسي بداية من أبوحماد حتى معهد ضباط الصف ورش الطرق الرئيسية بالمياه وتجميل وتهذيب الأشجار بمخارج المدينة وزراعة الأشجار لزيادة المساحة الخضراء وتوفير بيئة صحية نظيفة للإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالى لمدخل المدينة.

مركز ومدينة منيا القمح ومركز الزقازيق

واضاف محافظ الشرقية انه في مركز منيا القمح، يتم المرور والمتابعة على جميع مواقف بالمدينة للتأكد من إلتزام جميع السائقين بالمواقف والإلتزام بتعريفه الركوب وعدم وجود زحام بالمواقف وسلامة الحركة المرورية.

وبمركز ديرب نجم، يتم متابعه أعمال التجميل والتشجير بالمدينة وقص الأشجار وري الأحواض تجاه طريق الزقازيق ونظافة المسطحات الخضراء بمدخل المدينة.

كما تم إزالة الأتربة والسفوحة بامتداد طريق قرية اكوة والعرب شاهين وتحميل المخلفات وتجمعات القمامة بجانبي الطريق وإلقائها بالأماكن المخصصة لها والتنبيه على أهالي القرى بعدم إلقاء المخلفات بالشوارع أو على جانبي الترع، كما تم المرور على المحال التجارية بإمتداد شارع النصر وحتى موقف الزقازيق لرفع الإشغالات الموجودة بحرم الطريق والباعة الجائلين بمحيط مسجد النصر.

رئاسة مركز ومدينة الحسينية وههيا

وما يتم فى مركز الحسينية في ان تكثف رئاسة المركز جهودها اليومية لمتابعة أعمال النظافة ورفع كافة تراكمات القمامة الموجودة بالشوارع وذلك حتي تظهر المدينة بالشكل الحضاري والجمالي اللائق.وفي حي ثان الزقازيق يتم بشكل يومي متابعة أعمال النظافة والتجميل بشارع المحافظة وشارع جمال عبد الناصر وشارع طريق القنايات ومنطقة وشارع الجيش وحسن صالح للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالى للمدينة.

وفي مركز ههيا يتم متابعة أعمال النظافة بشوارع المدينة ومداخل ومخارج المدينة ونقل مخلفات القمامة من النقطة الوسيطة إلى المقالب العمومية المخصصة لمركز ههيا وعدم تراكم مخلفات القمامة حفاظًا على البيئة وخوفًا من تفاعل التراكمات والقضاء على أى انبعاث للأدخنة بما لا يؤثر على الصحة العامة للمواطنين.