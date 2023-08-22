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محافظات

محافظ الشرقية يهنئ منتخب مصر للكاراتيه

محافظ الشرقية:يهنئ
محافظ الشرقية:يهنئ منتخب مصر للكارتيه-فيتو

هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لاعبي منتخب مصر للكاراتيه من أبناء المحافظة لحصولهم على مراكز متقدمة في بطولة افريقيا للكاراتيه والتي أقيمت في الفترة من 12 إلى 22 اغسطس الجاري بمدينة كازابلانكا بدولة المغرب الشقيقة بمشاركة لاعبين من مختلف الدول العربية متمنيًا لهم ولجميع الرياضيين من أبناء المحافظة مواصلة التفوق الرياضي ورفع اسم مصر عاليًا في جميع المحافل المحلية والإقليمية.

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نماذج مضيئة ترفع اسم مصر 

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة تضم نماذج مضيئة ومشرفة ترفع اسم مصر عاليًا في المحافل الرياضية العالمية مقدمًا الشكر لمديرية الشباب والرياضة وللأجهزة الفنية والإدارية المصاحبين لأبطال لعبة التايكوندو لدورهم في تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا ونفسيًا للمشاركة في البطولات المحلية والقارية والعالمية. 

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الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة السباب والرياضة 

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى فوز اللاعبة أروي مصطفى الغريب بالميدالية الذهبية والمركز الأول وزن ٥٤ ك كومتيه وفوز اللاعب عبد الرحمن أحمد خليل بالميدالية البرونزية والمركز الثالث ناشئين كاتا جماعي وفوز اللاعبة مريم طنطاوي بالميدالية البرونزية والمركز الثالث وزن ٦١ ك كومتيه وفوز اللاعب عبد الرحمن هشام بالميدالية الفضية والمركز الثاني كاتا رجالي جماعي وذلك بعد منافسة قوية اتسمت بالندية والروح الرياضية العالية مع اللاعبين المشاركين بالبطولة.

الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب 

وأكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة  بمحافظة الشرقية  أنه تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية سوف تقوم المديرية بتنظيم ندوة تثقيفية بعنوان " الهجرة النبوية بين التأييد الإلهي والتخطيط البشري " يتم عرضها اليوم الثلاثاء الموافق 18 يوليو 2023 في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا عن طريق البث المباشر على صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة من خلال الروابط  الخاصة بذلك حيث تخص الروابط صفحة وزارة الشباب والرياضة وأيضا الدعوة الإسلامية بمديرية أوقاف الشرقية وصفحة مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية.

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الشيخ أحمد السيد عبد الهادى 

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه قد قام الشيخ أحمد السيد عبد الهادي من علماء الأزهر الشريف وعضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة بتقديم الندوة والتي تحدث فيها عن الهجرة النبوية المباركة ومكانتها بين الأحداث الإسلامية موضحا أنه كيف كانت الهجرة النبوية الشريفة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة انطلاقة جديدة لبناء دولة الإسلام، وإعزازًا لدين الله تعالى، وفاتحة خير ونصر وبركة على الإسلام والمسلمين, وآثارها على انتصار الدعوة الإسلامية وظهورها ويبين الدروس المستفادة منها وهي التدبر والتوكل علي الله والصبر والأخذ بالأسباب.

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الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مدينة كازبلانكا المملكة المغربية بطولة اقريقيا للكاراتية من 12الى 22اغسطس الجارى بمشاركة لاعبين من مختلف الدول

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