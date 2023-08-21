الإثنين 21 أغسطس 2023
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محافظات

محافظ الشرقية ووزير التنمية المحلية يستعرضان مبادرات الرئيس

محافظ الشرقية ووزير
محافظ الشرقية ووزير التنمية المحلية يستعرضا مبادرات الرئيس

أكد  الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المبادرة الرئاسية حياه كريمة لتطوير الريف المصري تمثل شهادة ميلاد حقيقية للقرية المصرية وستغير شكل الحياة إلى الأفضل وتعمل على تحسين جودة حياة المواطنين.

 

وأشار إلى أن المحافظة تسير بخطى متسارعة في تنفيذ المشروعات الجارية ضمن المبادرة بـ 41 قرية و741 تابع  بمركز الحسينية في قطاعات ( مياه الشرب - الصرف الصحي - الأبنية التعليمية - الصحة - الكهرباء - الغاز الطبيعي - الري - الطب البيطري - الشباب والرياضة - الطرق والكباري - المجمعات الخدمية ) لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

 

جاء ذلك خلال لقائه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في حضور اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وذلك لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التى تهم المواطنين فى مختلف المجالات.

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معدلات الاداء ونسب التنفيذ لمشرواعات المبادر الرئاسية 

وخلال اللقاء اطلع محافظ الشرقية وزير التنمية المحلية على  معدلات أداء ونسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز الحسينية، وتمت الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 553 مشروعا وجاري تنفيذ 312 مشروعا وسيتم البدء في تنفيذ 48 مشروعا على التوالي من إجمالي 913 مشروعا وبنسبة تنفيذ إجمالية 82 %، وكذلك استعراض مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 / 2024 م  في قطاعات رصف الطرق والكهرباء وتحسين البيئة والمرور والإطفاء وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين. مضيفا أن المحافظة تولي اهتماما بملفات التعدي على أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء والمتغيرات المكانية، مؤكدًا أنه لا توجد أي حالة تعد على الأراضي الزراعية ويتم تطبيق القانون علي المخالفين.

استعراض مجهودات محافظة الشرقية 

كما تطرق اللقاء إلى استعراض مجهودات محافظة الشرقية في ملف المخلفات الصلبة والمشروعات الخاصة بالمنظومة والتي تشمل مصانع التدوير والمحطات الوسيطة والثابتة والمدافن الصحية الآمنة وذلك  لتحسين مستوى النظافة والتخلص الآمن من المخلفات وتطوير ورفع كفاءة وإدارة عملية تشغيل مصانع تدوير المخلفات وإعادة الشكل الحضاري والجمالي للشوارع والميادين الرئيسية والفرعية.كما تم استعراض محافظ الشرقية  الإجراءات التي اتخذتها المحافظة لتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص ترشيد استهلاك الكهرباء بما لا يؤثر على حياة المواطنين اليومية، والسلامة العامة لهم

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التأكيد على تكثيف الحملات الرقابية والتزام المحلات العامة والتجارية 

 والتأكيد على تكثيف حملات الرقابة لمتابعة مدى التزام المحلات العامة والتجارية بمواعيد الغلق الصيفية وغلق الإضاءة الخارجية لواجهات المحلات التجارية، والاكتفاء بالإضاءة الداخلية واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين. وقال محافظ الشرقية أنه يقوم بجولات ميدانية بصفة مستمرة على أرض الواقع لمتابعة تنفيذ المشروعات مع الهيئات والشركات المنفذة والمشرفة على تنفيذ الأعمال وذلك لدفع عجله العمل بها لسرعة الانتهاء من تلك المشروعات وفقًا للجدول الزمنى المحدد لذلك لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التي يقوم بها محافظ الشرقية في تنفيذ العديد من الملفات الحيوية والخدمية التي تهم أبناء المحافظة وبصفة خاصة القطاعات المرتبطة بالخدمات الأساسية للمواطنين بما يحقق رضاهم عن الإدارة المحلية.

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