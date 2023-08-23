الانتخابات الرئاسية، التفاصيل الكاملة المنظمة لاختيار نواب رئيس الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024، منح الدستور المصري الحق للرئيس المنتخب في تعيين نائبا أو أكثر مع تحديد اختصاصاتهم.

حق الرئيس المنتخب في اختيار نواب رئيس الجمهورية

وتنص المادة 150 مكررا على: لرئيس الجمهورية أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم فى بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم.

ويؤدى نواب رئيس الجمهورية قبل تولى مهام مناصبهم اليمين المنصوص عليها فى المادة 144 من الدستور أمام رئيس الجمهورية.

وتسرى فى شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور فى المواد 141، 145، 173.

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شروط اختيار نواب رئيس الجمهورية

يشار إلى أن المادة 141 من الدستور حددت شروط الترشح في الانتخابات الرئاسية، وهو نفس الأمر الذي ينطبق على شروط نواب رئيس الجمهورية.

وتنص المادة على: يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونًا، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.

كما ألزم الدستور نواب رئيس الجمهورية، أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، كما هو الحال مع الرئيس بعد انتخابه.

أداء اليمين الدستورية بعد الانتخابات الرئاسية

ونظم الدستور ذلك في المادة 144 والتي تنص على: يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه". ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حالة عدم وجود مجلس النواب.

رواتب رئيس الجمهورية ونوابه بعد الانتخابات الرئاسية

كما أناط الدستور تحديد راتب نواب رئيس الجمهورية بالقانون، وكذلك كافة المعاملات المالية ومحظورات أثناء الخدمة كما هو الحال مع الرئيس المنتخب.

وبين الدستور ذلك في المادة 145، والتي تنص على: يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى، ولا يسري أي تعديل في المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة، أو عملًا تجاريًا، أو ماليًا، أو صناعيًا، ولا أن يشتري، أو يستأجر شيئًا من أموال الدولة، أو أي من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئًا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها.

ويقع باطلًا أي من هذه التصرفات.

انتخابات، فيتو

ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب، وعند تركه، وفي نهاية كل عام، وينشر الإقرار في الجريدة الرسمية.

ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يمنح نفسه أي أوسمة، أو نياشين، أو أنواط وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية، أو عينية، بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.

آليات محاسبة نواب رئيس الجمهورية

وبشأن المسائلة والمحاكمة فإن المادة 173 نظمت ذلك وفقا لما ورد في النصوص الدستورية، والتي جاء نصها كالآتي: يخضع رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة للقواعد العامة المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة، في حالة ارتكابهم لجرائم أثناء ممارسة مهام وظائفهم أو بسببها، ولا يحول تركهم لمناصبهم دون إقامة الدعوى عليهم أو الاستمرار فيها وتطبق في شأن اتهامهم بجريمة الخيانة العظمى، الأحكام الواردة في المادة (159) من الدستور.

وتنص المادة 159 من الدستور على:

يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك احكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى، بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام.

وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه.

وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعًا مؤقتًا يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم فى الدعوى.

ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع، حل محله من يليه فى الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن.

وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.



مواعيد التقدم بأوراق الترشح في الانتخابات الرئاسية

يشار إلى أن المادة 12 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية حددت الأوراق المطلوبة من المرشحين في الانتخابات الرئاسية، حيث تنص على: يقدم طلب الترشح إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك على النموذج الذي تعده اللجنة، خلال المدة التي تحددها على ألا تقل عن عشرة أيام ولا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ فتح باب الترشح.

ويجب أن يرفق بالطلب عند تقديمه المستندات التى تحددها اللجنة، وعلى الأخص:

نماذج التزكية في الانتخابات الرئاسية

1 – النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح.

2 – شهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمى منها.

3 – صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه.

إقرار الجنسية للمرشح في الانتخابات الرئاسية

4 – إقرار طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصريين وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى.

5 – صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

6 – شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقا للقانون.

إقرار الذمة المالية للمرشح في الانتخابات الرئاسية

4 – إقرار طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصريين وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى.

5 – صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

6 – شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقا للقانون.

إقرار الذمة المالية للمرشح في الانتخابات الرئاسية

7 – إقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.

8 – التقرير الطبي الصادر عن الجهة التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية بنتيجة الكشف الطبي على المترشح.

9 – إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره.

10- إيصال يفيد بسداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزانة لجنة الانتخابات الرئاسية بصفة تأمين يرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخابات مخصوما من مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال.

11- بيان المحل المختار الذي يخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال اللجنة.

وتعتبر جميع الأوراق والإقرارات والمستندات التي يقدمها طالب الترشح أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.