الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رياضة

فيورنتينا يمنح أمرابط موعدا نهائيا لتحديد مصيره

أمرابط، فيتو
أمرابط، فيتو

سفيان أمرابط، حدد فيورنتينا موعدًا نهائيًا، أمام الدولي المغربي سفيان أمرابط، ليقرر ما إذا كان سيغادر النادي أم لا.

وارتبط اسم أمرابط بالرحيل عن فيورنتينا هذا الصيف، وسط اهتمام كبير من أندية أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد وليفربول.

وبحسب صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن فيورنتينا سيمنح أمرابط ما بين 48 إلى 72 ساعة فقط، ليقرر ما إذا كان سيبقى أم يرحل.

 


ويرغب فيورنتينا بهذه الخطوة في تجنب البحث المتأخر عن بديل لأمرابط، إذا قرر النجم المغربي المغادرة في آخر ساعات الميركاتو.

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وأشارت الصحيفة إلى أن السعر الذي وضعه الفيولا لبيع أمرابط يبلغ 30 مليون يورو.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى اهتمام ناديي ليفربول ومانشستر يونايتد بخدمات أمرابط الذي ينتهي عقد مع فيورنتينا في ختام الموسم الجاري.

 

وكانت تقارير صحفية كشغت أن ليفربول، اقترب من حسم صفقة التعاقد مع المغربي سفيان أمرابط، نجم وسط فيورنتينا، هذا الصيف.

وتمتع سفيان أمرابط باهتمام بعض أندية أوروبا مثل ليفربول، ومانشستر يونايتد، وأتلتيكو مدريد، بعد تألقه مع منتخب المغرب في مونديال قطر 2022.

ووفقا لصحيفة "AD.nl" الهولندية، فإن ليفربول تصدر سباق التعاقد مع سفيان أمرابط، وبات متفوقا على المان يونايتد، وأتلتيكو مدريد.


وأضافت "مسئولو الريدز توصلوا بالفعل لاتفاق مع فيورنتينا، على ضم سفيان أمرابط مقابل 35 مليون يورو".

 

وواصلت الصحيفة "سيكون أمرابط خير تعويض للريدز بعد فشل صفقتي كايسيدو، ولافيا، مع رحيل الثنائي جوردان هندرسون، وفابينيو للدوري السعودي".

ويرتبط سفيان أمرابط بعقد مع فيورنتينا حتى 30 يونيو 2024.

ليفربول يتصدر سباق التعاقد مع أمرابط مقابل 35 مليون يورو

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ومن جهة أخرى، قال موقع "فوتبول إيطاليا"، إن مانشستر سيزيد من سرعته في الميركاتو للتعاقد مع المغربي الدولي سفيان أمرابط، نجم وسط فيورنتينا.

 

ويعد أمرابط هدف مانشستر الأول في الميركاتو الجاري، حيث إن اللاعب ينتظر توصل اليونايتد لاتفاق حول ضمه، خصوصا أن النادي الإيطالي منفتح على خطوة رحيله لعدم خسارته مجانا العام المقبل.

 

يوفنتوس يسابق الزمن للتعاقد مع أمرابط


وكشف تقارير صحفية أن نادي يوفنتوس الإيطالي، دخل سباق التعاقد مع المغربي سفيان أمرابط، نجم فيورنتينا خلال الميركاتو الصيفي.  

 

ووفقا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، انضم يوفنتوس إلى سباق التعاقد مع أمرابط هذا الصيف، حيث أن اللاعب يحظى بإعجاب المدرب ماسيميليانو أليجري، وكريستيانو جيونتولي المدير الرياضي.

 

وقرر يوفنتوس التحرك صوب صفقة أمرابط، عقب خسارته لصفقتي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وفرانك كيسي أمام الأندية السعودية.

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