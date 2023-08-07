الإثنين 07 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

يوفنتوس يزاحم مانشتر يونايتد على صفقة سفيان أمرابط

سفيان أمرابط، فيتو
سفيان أمرابط، فيتو

الدوري الايطالي، كشف تقارير صحفية أن نادي يوفنتوس الايطالي، دخل سباق التعاقد مع المغربي سفيان أمرابط، نجم فيورنتينا خلال الميركاتو الصيفي.  

ووفقا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، انضم يوفنتوس إلى سباق التعاقد مع أمرابط هذا الصيف، حيث أن اللاعب يحظى بإعجاب المدرب ماسيميليانو أليجري، وكريستيانو جيونتولي المدير الرياضي.

وقرر يوفنتوس التحرك صوب صفقة أمرابط، عقب خسارته لصفقتي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وفرانك كيسي أمام الأندية السعودية.

Advertisements

وأشارت الصحيفة الإيطالية، إلى أن أمرابط هدف رئيسي لنادي مانشستر يونايتد هذا الصيف، لكن الشياطين الحمر لم يبدأوا مفاوضات ضمه حتى الآن.

وأوضحت أن يوفنتوس يدرك أن طلبات فيورنتينا في الصفقة هي 25 مليون يورو كرسوم ثابتة، بالإضافة إلى المتغيرات.

يذكر أن هناك عداوة تاريخية بين يوفنتوس وفيورنتينا منذ ثمانينيات القرن الماضي، لذا يرفض جمهور الفيولا انتقال أي لاعب من النادي إلى السيدة العجوز.

 

وعلي صعيد آخر دخل فريق أوروبي كبير، دائرة التعاقد مع الدولي المغربي سفيان أمرابط، لاعب وسط فيورنتينا الإيطالي، خلال ميركاتو هذا الصيف.

وزعمت العديد من التقارير الصحفية، بأن سفيان أمرابط على أعتاب الانتقال لفريق مانشستر يونايتد، لكن الأخير لم يتفق مع فيورنتينا على قيمة الصفقة حتى الآن.

وبحسب شبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، فإن بايرن ميونخ جدد اهتمامه بالحصول على خدمات سفيان أمرابط، مما يهدد انتقال اللاعب للشياطين الحمر.

 

وأشارت إلى أن سفيان أمرابط يتواجد ضمن القائمة المختصرة لأهداف بايرن ميونخ، بسبب حاجة البافاري إلى لاعب وسط جديد.

ونوهت الشبكة أن مانشستر يونايتد يواجه أزمة في صفقة أمرابط، لأنه بحاجة لجمع الأموال من خلال بيع بعض اللاعبين قبل ضم المغربي، بعدما أنفق الكثير للتعاقد مع ماونت وأونانا وراسموس هويلند.

وذكرت أن بايرن ميونخ أكثر جاهزية لضم سفيان أمرابط، لأنه لا يواجه نفس مشاكل مانشستر يونايتد ولا يحتاج لبيع أي لاعب قبل حسم الصفقة.

 

 

موقف سفيان أمرابط من العروض 


علق المغربي سفيان أمرابط، نجم وسط فيورنتينا، على الأنباء التي ربطته بمغادرة صفوف الفيولا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان النجم المغربي ارتبط بالانتقال لبرشلونة في ميركاتو الشتاء الماضي، لكن يدخل بقوة ضمن اهتمامات مانشستر يونايتد هذا الصيف.

وقال أمرابط في تصريح نقله فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "لا أعرف ما إذا كنت سأغادر، ربما أبقى في فيورنتينا".

وأشار رومانو إلى أن موقف أمرابط لا يزال معلقا ودون تغييرات حتى الآن، رغم اهتمام النادي الإنجليزي بالنجم المغربي ورغبته في ضمه.

وشدد على أن المحادثات مستمرة حتى الآن من جانب اللاعب، موضحا في الوقت ذاته، أنه لم يتم تقديم أي عروض حتى الآن من مانشستر يونايتد إلى فيورنتينا.

وأصر فابريزيو على أن التقارير الصحفية التي أفادت بوجود عرض رسمي من يونايتد لضم أمرابط "كانت سابقة لأوانها".

فريق أوروبي كبير يزاحم مانشستر يونايتد على التعاقد مع سفيان أمرابط

يورجن كلوب يجتمع مع وكيل سفيان أمرابط

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدوري الإيطالي المغربي سفيان أمرابط سفيان أمرابط فيورنتينا الكالتشيو يوفنتوس ماسيميليانو اليجري مانشستر يونايتد

مواد متعلقة

ريال مدريد يفاوض مهاجم يوفنتوس لخلافة بنزيما

فريق أوروبي كبير يزاحم مانشستر يونايتد على التعاقد مع سفيان أمرابط

بعد رفضه ليفربول وأهلي جدة، "شرط واحد" يقرب سفيان أمرابط عن مانشستر يونايتد

يورجن كلوب يجتمع مع وكيل سفيان أمرابط

الأكثر قراءة

ساويرس عن أبوتريكة: ليس إرهابيًا وأنا معارض لكلامه وأفكاره

ننشر أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 لجميع المواد

عاجل.. لأصحاب الفخامة (6)

الزمالك يتفق مع أحمد فتوح على تجديد تعاقده

أولياء أمور طلاب جامعة كوفنتري ينظمون وقفة اعتراضا على زيادة الرسوم الدراسية (فيديو)

5 مشاهد ترصد علاقة الرئيس السيسي بالدكتور أحمد عمر هاشم

ترتيب أندية الدوري من الناحية التسويقية، الأهلي في الصدارة، وبلدية المحلة يتذيل القائمة

أنا ولد مش بنت واسمي عبد الرحمن.. مأساة الطفلة داليا تثير الأحزان.. آثار التعذيب على جسدها.. وسائق النهضة ينقذها من الشارع

Advertisements

منوعات

المزيد

امرأة  تنجو من بين فكي تمساح

لصوص ولكن أغبياء، الشرطة الأمريكية تعتقل أكبر عصابة لسرقة السيارات

النور بيقطع عندك كام مرة؟ ردود صادمة وإجابات ساخرة (فيديو)

الشركة صاحبة الغواصة المنكوبة تيتان تعلن إرسال 1000 شخص إلى الزهرة، والنشطاء: رحلة للجحيم

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الاثنين 7 أغسطس 2023

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض أسعار البصل في سوق العبور

استقرار أسعار الدواجن والبيض وارتفاع سعر الكتكوت في الأسواق اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر الجنيه مقابل الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

آخرها البطة الصفرا.. تقاليع الدعاية للأعمال السينمائية (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فيها اسم الله الأعظم، 5 أسرار لا تعرفها عن آية الكرسي

تفسير حلم الخصام فى المنام وعلاقته بعدم القدرة على التخلص من الذنوب والمعاصي

القراءات العشر وأصحابها وأماكن انتشارها في الأقطار الإسلامية

المزيد
الجريدة الرسمية