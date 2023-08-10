الخميس 10 أغسطس 2023
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رياضة

فنربخشة التركي يدفع مانشستر يونايتد لإنهاء صفقة أمرابط

أمرابط، فيتو
أمرابط، فيتو

كشفت تقارير صحفية أن نادي فنربخشة التركي يسعى إلى التوصل لاتفاق نهائي مع مانشستر يونايتد، على ضم أحد لاعبي الشياطين الحمر خلال هذا الصيف.

 

وأكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، أن النادي التركي تقدم بعرض رسمي لليونايتد من أجل التعاقد مع البرازيلي فريد، لاعب وسط مانشستر.

 

وأضاف فابريزيو، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن اليونايتد سيضع تركيزه على التعاقد مع لاعب وسط جديد بمجرد بيع فريد إلى فنربخشة، ورحيل فان دي بيك إلى ريال سوسييداد على سبيل الإعارة.

 

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ومن جهة أخرى، قال موقع "فوتبول إيطاليا"، إن مانشستر سيزيد من سرعته في الميركاتو للتعاقد مع المغربي الدولي سفيان أمرابط، نجم وسط فيورنتينا.

 

ويعد أمرابط هدف مانشستر الأول في الميركاتو الجاري، حيث إن اللاعب ينتظر توصل اليونايتد لاتفاق حول ضمه، خصوصا أن النادي الإيطالي منفتح على خطوة رحيله لعدم خسارته مجانا العام المقبل.

 

يوفنتوس يسابق الزمن للتعاقد مع أمرابط

وكشف تقارير صحفية أن نادي يوفنتوس الإيطالي، دخل سباق التعاقد مع المغربي سفيان أمرابط، نجم فيورنتينا خلال الميركاتو الصيفي.  

 

ووفقا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، انضم يوفنتوس إلى سباق التعاقد مع أمرابط هذا الصيف، حيث أن اللاعب يحظى بإعجاب المدرب ماسيميليانو أليجري، وكريستيانو جيونتولي المدير الرياضي.

 

وقرر يوفنتوس التحرك صوب صفقة أمرابط، عقب خسارته لصفقتي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وفرانك كيسي أمام الأندية السعودية.

وأشارت الصحيفة الإيطالية، إلى أن أمرابط هدف رئيسي لنادي مانشستر يونايتد هذا الصيف، لكن الشياطين الحمر لم يبدأوا مفاوضات ضمه حتى الآن.

 

وأوضحت أن يوفنتوس يدرك أن طلبات فيورنتينا في الصفقة هي 25 مليون يورو كرسوم ثابتة، بالإضافة إلى المتغيرات.

 

يذكر أن هناك عداوة تاريخية بين يوفنتوس وفيورنتينا منذ ثمانينيات القرن الماضي، لذا يرفض جمهور الفيولا انتقال أي لاعب من النادي إلى السيدة العجوز.

 

الانتقال لفريق مانشستر يونايتد

وعلى صعيد آخر دخل فريق أوروبي كبير، دائرة التعاقد مع الدولي المغربي سفيان أمرابط، لاعب وسط فيورنتينا الإيطالي، خلال ميركاتو هذا الصيف.

 

وزعمت العديد من التقارير الصحفية، بأن سفيان أمرابط على أعتاب الانتقال لفريق مانشستر يونايتد، لكن الأخير لم يتفق مع فيورنتينا على قيمة الصفقة حتى الآن.

 

وبحسب شبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، فإن بايرن ميونخ جدد اهتمامه بالحصول على خدمات سفيان أمرابط، مما يهدد انتقال اللاعب للشياطين الحمر.

 

وأشارت إلى أن سفيان أمرابط يتواجد ضمن القائمة المختصرة لأهداف بايرن ميونخ، بسبب حاجة البافاري إلى لاعب وسط جديد.


ونوهت الشبكة أن مانشستر يونايتد يواجه أزمة في صفقة أمرابط، لأنه بحاجة لجمع الأموال من خلال بيع بعض اللاعبين قبل ضم المغربي، بعدما أنفق الكثير للتعاقد مع ماونت وأونانا وراسموس هويلند.

 

وذكرت أن بايرن ميونخ أكثر جاهزية لضم سفيان أمرابط، لأنه لا يواجه نفس مشاكل مانشستر يونايتد ولا يحتاج لبيع أي لاعب قبل حسم الصفقة.

يوفنتوس يزاحم مانشتر يونايتد على صفقة سفيان أمرابط

فريق أوروبي كبير يزاحم مانشستر يونايتد على التعاقد مع سفيان أمرابط

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