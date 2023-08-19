السبت 19 أغسطس 2023
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رياضة

ليفربول يتصدر سباق التعاقد مع أمرابط مقابل 35 مليون يورو

سفيان أمرابط
سفيان أمرابط

ليفربول، كشفت تقارير صحفية أن ليفربول، اقترب من حسم صفقة التعاقد مع المغربي سفيان أمرابط، نجم وسط فيورنتينا، هذا الصيف.

وتمتع سفيان أمرابط باهتمام بعض أندية أوروبا مثل ليفربول، ومانشستر يونايتد، وأتلتيكو مدريد، بعد تألقه مع منتخب المغرب في مونديال قطر 2022.

ووفقا لصحيفة "AD.nl" الهولندية، فإن ليفربول تصدر سباق التعاقد مع سفيان أمرابط، وبات متفوقا على المان يونايتد، وأتلتيكو مدريد.

وأضافت "مسئولو الريدز توصلوا بالفعل لاتفاق مع فيورنتينا، على ضم سفيان أمرابط مقابل 35 مليون يورو". 

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وواصلت الصحيفة "سيكون أمرابط خير تعويض للريدز بعد فشل صفقتي كايسيدو، ولافيا، مع رحيل الثنائي جوردان هندرسون، وفابينيو للدوري السعودي".

ويرتبط سفيان أمرابط بعقد مع فيورنتينا حتى 30 يونيو 2024.

ويلتقي فريق ليفربول الذي يلعب ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، اليوم السبت، نظيره فريق بورنموث، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن مواجهات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

موعد مباراة ليفربول ضد بورنموث

وتنطلق مباراة ليفربول ضد ضيفه بورنموث اليوم السبت 19 أغسطس، في تمام الخامسة مساء بتوقيت مصر والسعودية، ويحتضنها ملعب أنفيلد “معقل الريدز”.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد بورنموث 

وتنقل مباراة ليفربول ضد بورنموث على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي، وبالتحديد عبر قناة عبر قناة بريميوم 1.

محمد صلاح يرد على انتقاله لاتحاد جدة

تحدث محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول عن بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك بعد ارتباط اسمه بالانتقال إلى الدوري السعودي من خلال الانضمام إلى اتحاد جدة.

وقال محمد صلاح في فيديو نشرته الصفحة الرسمية للدوري الإنجليزي عبر تويتر: "الدوري الإنجليزي يعني الرغبة والدراما والجمال، هو أفضل دوري في العالم".

واعتبرت جماهير الكرة في العالم أن كلمات محمد صلاح هي رد غير مباشر على أنباء انتقاله للدوري السعودي في الميركاتو الصيفي الجاري وأنه مستمر في صفوف ليفربول.

وكانت قناة الكأس القطرية فجرت مفاجأة قوية بعدما كشفت أن النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول منح نادي اتحاد جدة السعودي الضوء الأخضر للتفاوض لضمه في الصيف الحالي.

وكان ربطت العديد من التقارير أن محمد صلاح أعطى الضوء الأخضر لاتحاد جدة للتفاوض مع فريقه ليفربول من أجل الانضمام للفريق السعودي في الميركاتو الصيفي الجاري خاصة بعد أزمته مع يورجن كلوب.

موعد مباراة ليفربول ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

يوفنتوس يزاحم مانشتر يونايتد على صفقة سفيان أمرابط

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