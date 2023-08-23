حبس المتهم بإطلاق النار على شخص في العجوزة

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهم بقتل شخص بإطلاق النار عليه في العجوزة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بسبب خلافات مالية.

حبس المتهم بقتل شخص في العجوزة

وطالبت النيابة العامة بتشريح الجثة وإعداد تقرير الصفة التشريحية على جثة شخص المجنى عليه لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

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انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة، لمعاينة الحادث وكشف ملابسات الجريمة، والتعامل مع ما بها من آثار، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحادث.

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على المتهم بقتل شخص بإطلاق النار عليه، بأحد شوارع العجوزة، واعترف المتهم بارتكاب الجريمة، بسبب خلافات بينهما، فتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.



ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة إطلاق النار عليه بأحد شوارع منطقة العجوزة.



توجهت قوة أمنية إلى مكان الحادث، بإشراف العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، والعقيد مصطفى خليل مفتش المباحث الجنائية، وتبين أن المجني عليه تعرض لإطلاق نار، مما أسفر عن مقتله في الحال، وتم التوصل لهويته.



بتكثيف التحريات نجح المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، من تحديد هوية المتهم بقتل المجني عليه، وتمكن من القبض عليه، وضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة، وبمواجهته اعترف بإنهاء حياته بسبب خلافات سابقة بينهما.



تم إخطار اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائبه اللواء أحمد الوتيدي، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر المحضر اللازم لتباشر النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.