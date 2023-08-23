محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق يشهدان ختام معسكر الفوج الثاني لـ"شباب الجمهورية الجديدة"

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق فعاليات الحفل الختامي للفوج الثاني من معسكر إعداد القادة السابع والذي نظمته جامعة الزقازيق تحت شعار (شباب الجمهورية الجديدة ) بالمدينة الجامعية بشارع فاروق بمدينة الزقازيق بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة وأسرة طلاب من أجل مصر

الحفل الختامى لاعداد القادة -فيتو

حضور الاحتفالية برحبون بالمحافظ

حضر الاحتفالية الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة والدكتور أحمد عنانى عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والدكتور هاني حلمي عميد كلية التربية النوعية والدكتور هلال عفيفي أمين عام الجامعة وعدد من عمداء ووكلاء الكليات والطلاب.

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الحفل الختامى لاعداد القادة -فيتو

الفوج الثانى لمعسكر إعداد القادة يحمل شباب الجمهورية الجديدة

أعرب محافظ الشرقية عن سعادته بتواجده بين أبنائه طلاب جامعة الزقازيق ومشاركته احتفالية الجامعة لتخريج الفوج الثاني من معسكر إعداد القادة، تحت شعار شباب الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلي أن مثل هذه المعسكرات تمثل نموذجًا حقيقيًا لتخريج قادة قادرين علي استكمال مسيرة تنمية الوطن فقوة مصر تكمن في شبابها المخلص المستنير، قائلا " أن بناء الجمهورية الجديدة يحتاج إلى تضافر الجهود وبذل المزيد من العمل".

وأوضح المحافظ أن الشرقية من المحافظات الكبرى والتي تعاني من الكثافة السكانية العالية حيث يعيش 4500 نسمة علي كم داخل مدينة الزقازيق و1600 نسمة علي كم داخل المحافظة والجهاز التنفيذي يبذل قصارى جهده للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

الحفل الختامى لاعداد القادة -فيتو

المحافظة جادة فى تنفيذ خطط التنمية والمشروعات الخدمية

وأضاف محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في تنفيذ خطط التنمية وتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والأبنية التعليمية والغاز الطبيعي والصحة والطب البيطري بمختلف مراكز ومدن المحافظة والشباب والرياضة بهدف تحسين جودة حياة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم ولتحقيق رضا المواطن نحو تلك الخدمات المقدمة له.كما استعرض محافظ الشرقية مجهودات الأجهزة التنفيذية في تطوير منظومة النظافة لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين مشيرًا إلى أنه يتم رفع ٤ آلاف و٤٠٠ طن قمامة يوميًا.

الحفل الختامى لاعداد القادة -فيتو

المبادرة العبقرية لرئيس الجمهورية

ولفت إلى أهمية تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري ووصفها بالمبادرة العبقرية والجاري تنفيذها بمركز الحسينية الذي يمثل ثلث مساحة الشرقية حيث يتم تنفيذ 913 مشروع وتم الإنتهاء من 85 % وجاري تنفيذ 312 مشروع آخر بمراكز ومدن المحافظة بتكلفة 19 مليار جنيه وجاري تكثيف الأعمال للإنتهاء من مشروع انشاء نفق عرابي بمدينة الزقازيق والمقام بتكلفه 240 مليون جنيه والذي من المقرر افتتاحه خلال الأيام القادمة حيث يُعد محورًا مروريًا جديدًا يربط بين شرق وغرب مدينة الزقازيق ويُساهم في فك الاختناقات المرورية داخل مدينة الزقازيق.

الحفل الختامى لاعداد القادة -فيتو

رئيس الجامعة يقدم الشكر للمحافظ على الحضور

ومن جانبه قدم رئيس جامعة الزقازيق الشكر لمحافظ الشرقية لحرصه علي مشاركة ابنائه من طلاب الجامعة حفل تخريج الفوج الثاني من معسكر إعداد القادة السابع والذي يمثل دافعًا قويًا لهم في المشاركة في بناء وتنمية المجتمع مشيدًا بالتنظيم الجيد والمواهب الطلابية المتميزة التي تمثل نواة لمبدعين في المستقبل القريب.

وأشار الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة إلى أن المعسكر يضم برنامجًا متميزًا يتضمن ندوات تثقيفية وورش عمل ودورات تدريبية للطلاب في مختلف المجالات وأنشطة كشفية ودورات تنمية بشرية إلى جانب الأنشطة الرياضية بهدف تنمية قدرات الطلاب على التفكير النقدى والإبداعي وترسيخ قيم المواطنة والديمقراطية.

الحفل الختامى لاعداد القادة -فيتو

عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة

بينما ألقى عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية كلمه رحب فيها بمحافظ الشرقية ورئيس الجامعة والحضور مؤكدًا اننا بحاجة إلى تحديد أهداف واضحة للوصول إليها للمشاركة في بناء وتنمية الوطن ونبذل قصارى جهدنا لنكون قادة في عملنا فبقاء الوطن وارتقائه فرض عين علي الجميع.وعلى هامش الاحتفالية تفقد محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق معرض الأعمال الفنية واليدوية للطلاب المشاركين من مختلف كليات الجامعة بالمعسكر مشيدين بجودة الأعمال الفنية المقدمة من المشاركين في المعرض.

الحفل الختامى لاعداد القادة -فيتو

عرض فيديو عن فعاليات معسكر اعداد القادة

وتخلل الحفل عرض فيديو عن فعاليات معسكر اعداد القادة الفوج الثاني، ثم تقديم عدد من الفقرات الفنية المتنوعة في الغناء الفردي والكورال وعرض استعراضي مقدم من كلية التربية للطفولة المبكرة.كما حرص محافظ الشرقية ورئيس الجامعة علي تكريم الطلاب المشاركين بمختلف الأنشطة في المعسكر وكذلك مجلس إدارة المعسكر والمحاضرين بالورش التدريبية المتنوعة خلال الأسبوع الثاني للمعسكر. وفي ختام الاحتفالية أهدى رئيس الجامعه درعًا تذكاريًا لمحافظ الشرقية تقديرًا لمجهوداته الملموسة على أرض الواقع في الارتقاء بمستوى الخدمات المؤداه لأبناء المحافظة.

الحفل الختامى لاعداد القادة -فيتو

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