ارتفاع صادرات النفط الروسي إلى الهند، 37 مليون طن خلال 5 أشهر

ارتفعت شحنات النفط من روسيا إلى الهند في الفترة من يناير إلى مايو 2023 بمقدار 11 مرة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2022 وبلغت قرابة 37 مليون طن.

كشف ذلك تقرير لصحيفة "فيدوموستي" استند لبيانات وزارة الصناعة والتجارة الهندية.

النفط الروسي المورد إلى الهند

وأوضحت الصحيفة أن حجم النفط الروسي المورد إلى الهند في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري أكثر من الشحنات التي تم توريدها في العام الماضي ككل (33.4 مليون طن).

يشار إلى أن روسيا تتصدر كبار موردي النفط إلى الهند، يليها في المرتبة الثانية العراق بإمدادات تبلغ 21.4 مليون طن، ومن ثم السعودية 17.5 مليون طن.

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ترتيب كبار موردي النفط

والعام الماضي، وفي الأشهر الخمسة الأولى، كان ترتيب كبار موردي النفط كتالي: العراق 15.3 مليون طن، السعودية 10.4 مليون طن، الإمارات نحو 7 ملايين طن.

وأمس الثلاثاء، أفاد نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، بأن روسيا استلمت في العام 2022 أكثر من 20 طلبا من دول مختلفة بالمقام الأول من دول آسيوية، لشراء موارد طاقة وبشكل خاص النفط الخام.

توسيع جغرافيا الصادرات

وأوضح نوفاك، في مقال حول توسع جغرافيا صادرات الطاقة الروسية، والذي نشر في مجلة "سياسة الطاقة" التابعة لوزارة الطاقة الروسية: "في العام الماضي، تم استلام أكثر من 20 طلبا من دول مختلفة، وخاصة من آسيا، لتوريد النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي المسال، ويعد ذلك مؤشرا إلى وجود إمكانية كبيرة لتوسيع جغرافيا الصادرات".

وأكد نائب رئيس الوزراء الروسي، أنه من أجل تعزيز السيادة المالية للبلاد فإن الانتقال السريع إلى التسويات بالعملات الوطنية له أهمية خاصة، وأشار إلى أن جزء كبير من التسويات يتم تنفيذها بالروبل واليوان والروبية.

التسويات بالعملات الوطنية

كما لفت المسؤول الروسي إلى تزايد عدد الدول التي تتحول إلى التسويات بالعملات الوطنية مع شركائها.

أيضا، خصص نوفاك جزءا من مقاله للعلاقات الروسية والهندية في مجال الطاقة، حيث تحدث عن أن روسيا زادت في العام 2022 إمدادات النفط إلى الهند 19 مرة، والمنتجات النفطية بنحو مرتين، أما إمدادات الفحم فقد زادتها بقرابة 3 مرات.

صادرات المنتجات النفطية إلى الهند

وورد في المقال: "مقارنة بالعام 2021، زادت روسيا إمدادات النفط إلى الهند العام الماضي 19 مرة لتصل إلى 41 مليون طن، والفحم بنحو 3 مرات إلى 20 مليون طن، فيما بلغت صادرات المنتجات النفطية إلى الهند في العام الماضي حوالي 6.2 مليون طن مقابلة 3.1 مليون طن تم تسجيلها في العام 2021".

وبصورة عامة، أشار نوفاك إلى وجود ارتفاع ملحوظ في صادرات موارد الطاقة من روسيا إلى الهند وكذلك إلى الصين.

من جانب آخر، ووضع الاتحاد الأوروبي خطة للاستغناء عن الوقود الأحفوري، وذلك لتقليل الانبعاثات الكربوينة التي تسببت في التغيرات المناخية السلبية التي يتعرض لها العالم.

وتستهدف خطة الاتحاد الأوروبي تقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة 55% خلال العقد الجاري، وذلك للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050.