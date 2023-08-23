الأربعاء 23 أغسطس 2023
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خارج الحدود

كوريا الجنوبية تبدأ تدريبات للدفاع الجوي بعد توقف 6 سنوات، اعرف السبب

تدريبات كوريا الجنوبية،
تدريبات كوريا الجنوبية، فيتو

تجري القوات الدفاع الجوي في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أول تدريبات للدفاع الجوي منذ 6 سنوات، في ظل زيادة التهديدات النووية والصاروخية من كوريا الشمالية.

 مناورات "أولتشي" فى كوربيا الجنوبية

وتعد هذه التدريبات عنصرا رئيسيا في مناورات "أولتشي" السنوية للدفاع المدني، التي تقام بالتزامن مع تدريبات "درع الحرية أولتشي" التي بدأتها القوات الكورية الجنوبية والأمريكية يوم الاثنين الماضي، لتعزيز قدرة الرد على أي هجوم كوري شمالي أو أي حالات طوارئ أخرى.

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وفي وقت سابق، قال الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، إن كوريا الشمالية مستعدة لاستخدام الأسلحة النووية لتحقيق أهدافها في حالة الحرب.

إستخدام الأسلحة النووية فى كوريا 

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن يون قوله: "لتحقيق هدفها في الحرب، ستقوم كوريا الشمالية بتعبئة جميع الوسائل المتاحة بشكل كامل، وستكون على استعداد لاستخدام الأسلحة النووية".

وأضاف الرئيس الكوري الجنوبي أن مناورات القوات المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية "درع الحرية أولتشي" ستشمل تدريبات للرد على هجوم نووي محتمل من كوريا الشمالية.

كوريا تحضر للحرب الهجومية 

وشدد يون أيضًا على أنه يمكن تحقيق السلام فقط من خلال "قوة ساحقة" ووعد بـ"معاقبة فورية وقوية" لأي "استفزاز" من كوريا الشمالية يتضمن "تهديدات بالهجمات النووية الاستباقية والتحضيرات للحرب الهجومية".

رئيس كوريا الجنوبية: كوريا الشمالية مستعدة لاستخدام الأسلحة النووية في حالة الحرب

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