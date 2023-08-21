الإثنين 21 أغسطس 2023
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أخبار مصر

وزير البترول يبحث سبل التعاون مع سفير كوريا الجنوبية بمجال الطاقة الخضراء

وزير البترول، فيتو
وزير البترول، فيتو

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، السفير كيم يونج هيون سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، الذي تسلم مهام عمله مؤخرا، وذلك لبحث سبل تطوير العلاقات بين مصر وكوريا الجنوبية في مجالات البترول والغاز الطبيعي والطاقة الخضراء.

وفي بداية اللقاء رحب الوزير بالسفير متمنيًا له التوفيق في مهام عمله الجديدة في مصر، وأكد المهندس طارق الملا خلال اللقاء أن ما يشهده قطاع البترول والغاز من تطور في البنية التحتية والانشطة والمشروعات ووجود فرصا متنوعة للعمل المشترك مع الشركات الكورية في مشروعات تجارة وتداول البترول والغاز ومستودعات التخزين بالموانئ وتموين السفن بالوقود وصيانتها، مشيرًا إلى أهمية بحث فرص التعاون بين الجانبين في الطاقات المتجددة والخضراء في ظل الخبرات المتميزة للشركات الكورية في هذا المجال.

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مشروع مصفاة المصرية للتكرير 

ولفت الملا إلى أن تنفيذ أعمال عدد من المشروعات البترولية وفي مقدمتها مشروع مصفاة المصرية للتكرير يمثل نموذج ناجح للتعاون بين قطاع البترول والشركات الكورية.

كما أشار الملا إلى أهمية التعاون في مجال تطوير العنصر البشري ولاسيما في ظل البرامج التدريبية المتطورة التي يوفرها الجانب الكوري والتي يحرص قطاع البترول على ايفاد شباب العاملين سنويًا اليها.

وأكد السفير الكوري الأهمية التي توليها بلاده لتطوير العلاقات الاقتصادية مع مصر وتنمية أعمال الشركات الكورية وخاصة في قطاعات الطاقة والبترول والغاز الطبيعي مشيدًا بما تشهده مصر من نمو كبير في المشروعات والاستثمارات وخاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وانه يلمس اهتمامًا مشتركا ً من الجانب المصري بتطوير التعاون مع كوريا الجنوبية، مشيرا الي ان  قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لها تمثل عامل جذب للاستثمارات والشركات الكورية.

 منتدى غاز شرق المتوسط

ولفت السفير الكوري إلى أن منتدى غاز شرق المتوسط يمثل ركيزة مهمة للتعاون الإقليمي  والدولي في مجال الغاز الطبيعي وأن بلاده تقدر الدور المهم لهذا المنتدى.

وأشار السفير إلى وجود فرص للتعاون في مجال وقود السفن الأخضر في ظل التكنولوجيات الكورية المتطورة في هذا المجال.
 وحضر اللقاء الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، والمحاسب أشرف عبدالله مساعد الوزير للشئون المالية والاقتصادية، والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفني.

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