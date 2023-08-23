كوريا الجنوبية تغير طريقة تعاملها مع فيروس كورونا

قالت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء إن السلطات ستخفض مستوى الإصابة بكوفيد 19 إلى أدنى فئة لإدارة المرض مثل الأنفلونزا الموسمية، وترفع جميع قيود مكافحة الفيروسات تقريبا وتعود بالكامل إلى الحياة الطبيعية كما كانت قبل الجائحة.

جاءت هذه الخطوة في الوقت الذي انخفض فيه عدد الإصابات بكوفيد 19 لأول مرة منذ ما يقرب من شهرين الأسبوع الماضي، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

كوريا الجنوبية تبدأ تدريبات للدفاع الجوي بعد توقف 6 سنوات

في سياق آخر، تجري القوات الدفاع الجوي في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أول تدريبات للدفاع الجوي منذ 6 سنوات، في ظل زيادة التهديدات النووية والصاروخية من كوريا الشمالية.

مناورات "أولتشي" فى كوربيا الجنوبية

وتعد هذه التدريبات عنصرا رئيسيا في مناورات "أولتشي" السنوية للدفاع المدني، التي تقام بالتزامن مع تدريبات "درع الحرية أولتشي" التي بدأتها القوات الكورية الجنوبية والأمريكية يوم الاثنين الماضي، لتعزيز قدرة الرد على أي هجوم كوري شمالي أو أي حالات طوارئ أخرى.

زعيم كوريا الشمالية يوبخ المسؤولين

في سياق آخر، وبّخ الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، أعضاء حكومته بشدة لما اعتبره فشلا في مواجهة الفيضانات المرتبطة بالعاصفة الأخيرة (خانون).

وظهر كيم، في الصور التي بثتها وسائل الإعلام الرسمية، داخل حقل أرز غمرته مياه الفيضانات في منطقة نامفو، وهو يعطي تعليمات لمسؤولين متجهمي الوجوه، فيما كان أحدهم يدوّن الملاحظات.

وقال كيم إن الأضرار «لم تكن بسبب كوارث طبيعية بل بسبب كارثة إنسانية، جراء عدم مسؤولية أشخاص كسالى»، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.

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زعيم كوريا الشمالية يوبخ المسؤولين

وألقى كيم اللوم بشدة على المسؤولين الحكوميين، مستهدفا رئيس الوزراء كيم توك هون، حيث أن الأخير «زار الموقع مرة أو مرتين كمتفرج»”.

وأصدر الزعيم الكوري الشمالي تعليمانه بمعاقبة المسؤولين بشدة.

العاصفة المدارية خانون تضرب كوريا الشمالية

ومرت العاصفة المدارية (خانون) في وقت سابق من أغسطس، عبر كوريا الشمالية، وهي دولة معرضة للفيضانات بسبب نقص البنى التحتية وإزالة الغابات.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية في البلاد أن الفيضانات غمرت أكثر من 560 هكتارا من الأراضي، خصوصا حقول الأرز.