فتح باب التسجيل في الدراسات العليا بجامعة عين شمس

أعلنت كلية العلوم - جامعة عين شمس- بأنه سيتم فتح باب القيد والتسجيل بالدراسات العليا للعام الجامعى 2024/2023 لطلاب الدراسات العليا في مختلف التخصصات بأقسام كلية العلوم بنظام الساعات المعتمدة: الدبلوم - تمهيدى الماجستير، برنامج الماجستير المهنى "الكيمياء والفيزياء النووية والاشعاعية" بالإضافة إلى الماجستير والدكتوراه وذلك فى جميع البرامج النوعية والمتميزة بالكلية وطبقا لما هو مرفق بالإعلان.

فتح باب القيد والتسجيل بالدراسات العليا للعام الجامعى 2024/2023 بجامعة عين شمس

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس والدكتور محمد رجاء السطوحى عميد كلية العلوم وإشراف الدكتور محمد منتصر وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

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وسيتم البدء فى القيد والتسجيل للطلاب ابتداء من يوم السبت الموافق ٢٦ أغسطس وحتى الخميس ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣. جميع التفاصيل الخاصة بشروط الأقسام للقبول والمستندات المطلوبة للقيد هذا العام فى الملف المرفق مع الإعلان.



رابط الملف

وفي سياق آخر أعلنت جامعة عين شمس تقدمها ١٠٠ مركز في تصنيف شنغهاي العالمي للجامعات عن العام السابق لتصبح في المرتبة من ٦٠١ إلى ٧٠٠ على العالم.

جاء ذلك برعاية غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس وعبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي وأحمد البنا مدير مكتب التصنيف الدولي بالجامعة.



وفي هذا السياق وجهت إدارة الجامعة الحالية تحت إشراف غادة فاروق القائم بأعمال رئيس الجامعة وعبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وافر الشكر والتقدير لرئيس جامعة عين شمس السابق الدكتور محمود المتيني لجهوده طوال فترة توليه رئاسة الجامعة في الدفع نحو مزيد من التقدم لجامعة عين شمس في مختلف المجالات وصولا للعالمية.

كما وجهت إدارة الجامعة الحالية الشكر للدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة السابق للدراسات العليا والبحوث ولجميع أعضاء هيئة التدريس بمختلف الكليات وإدارة تطوير التعليم بالجامعة ومركز ضمان الجودة لدورهم الفعّال في تحقيق هذا الإنجاز العالمي الجديد لجامعة عين شمس.