الأربعاء 23 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

فتح باب التسجيل في الدراسات العليا بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

 أعلنت كلية العلوم - جامعة عين شمس- بأنه سيتم فتح باب القيد والتسجيل بالدراسات العليا للعام الجامعى 2024/2023 لطلاب الدراسات العليا في مختلف التخصصات بأقسام كلية العلوم بنظام الساعات المعتمدة: الدبلوم - تمهيدى الماجستير، برنامج الماجستير المهنى "الكيمياء والفيزياء النووية والاشعاعية"  بالإضافة إلى الماجستير والدكتوراه وذلك فى جميع البرامج النوعية والمتميزة بالكلية وطبقا لما هو مرفق بالإعلان.

فتح باب القيد والتسجيل بالدراسات العليا للعام الجامعى 2024/2023 بجامعة عين شمس 

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس والدكتور محمد رجاء السطوحى عميد كلية العلوم وإشراف الدكتور محمد منتصر وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث. 

Advertisements

وسيتم البدء  فى القيد والتسجيل للطلاب ابتداء من يوم السبت الموافق ٢٦ أغسطس وحتى الخميس ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣. جميع التفاصيل الخاصة بشروط الأقسام للقبول والمستندات المطلوبة للقيد هذا العام فى الملف المرفق مع الإعلان. 
 

رابط الملف

وفي سياق آخر أعلنت جامعة عين شمس تقدمها ١٠٠ مركز في تصنيف شنغهاي العالمي للجامعات عن العام السابق  لتصبح في المرتبة من ٦٠١  إلى ٧٠٠ على العالم.

جاء ذلك برعاية غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس وعبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي وأحمد البنا مدير مكتب التصنيف الدولي بالجامعة.


وفي هذا السياق وجهت إدارة الجامعة الحالية تحت إشراف غادة فاروق القائم بأعمال رئيس الجامعة وعبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وافر الشكر والتقدير لرئيس جامعة عين شمس السابق الدكتور محمود المتيني لجهوده طوال فترة توليه رئاسة الجامعة في الدفع نحو مزيد من التقدم لجامعة عين شمس في مختلف المجالات وصولا للعالمية.

كما وجهت إدارة الجامعة الحالية الشكر للدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة السابق للدراسات العليا والبحوث ولجميع أعضاء هيئة التدريس بمختلف الكليات وإدارة تطوير التعليم بالجامعة ومركز ضمان الجودة لدورهم الفعّال في تحقيق هذا الإنجاز العالمي الجديد لجامعة عين شمس.

‏جامعة القاهرة: حريق محدود بالواجهة الأمامية لمعهد الأورام دون خسائر

شروط التحويلات بكلية الإعلام جامعة عين شمس للعام الدراسي 2023 - 2024


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جامعة عين شمس أقسام كلية العلوم التعليم والطلاب الكيمياء والفيزياء رئيس جامعة عين شمس كلية العلوم نظام الساعات المعتمدة

مواد متعلقة

‏جامعة القاهرة: حريق محدود بالواجهة الأمامية لمعهد الأورام دون خسائر

شروط التحويلات بكلية الإعلام جامعة عين شمس للعام الدراسي 2023 - 2024

الأكثر قراءة

أول إجراء رسمي من اتحاد الكرة الإسباني بعد قبلة مونديال السيدات

اليوم، كولر وجهازه في القاهرة استعدادا لقيادة تدريبات الأهلي

أخبار مصر: بيع حصة بالشرقية للدخان، صلاح بقميص اتحاد جدة، قطع المياه 6 ساعات عن الجيزة، عاصفة شديدة تضرب مكة

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، تنسيق كلية العلوم الصحية التطبيقية 2023

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر ببداية تعاملات اليوم الأربعاء

مجلس الأهلي يجتمع اليوم في الجزيرة

طريقة عمل الأرز البسمتي، لسفرة مميزة وبدون مجهود

بالعرض الخاص للمسلسل، ريم العدل تظهر بقميص أبيض مطبوع عليه بوستر "سفاح الجيزة"

Advertisements

منوعات

المزيد

زعيم كوريا الشمالية يوبخ حكومة بلاده بسبب خانون (صور)

سيول ورياح وسقوط أعمدة إنارة، عاصفة شديدة تضرب مكة المكرمة (فيديو)

"دش" لأسد في مغسلة سيارات (فيديو)

كاميرا محمول في وضع التصوير، فضيحة في حمام ببنك كويتي (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان اليوم الأربعاء 23-8-2023 بالأسواق

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر ببداية تعاملات اليوم الأربعاء

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 23-8-2023 في بداية التعاملات

أسعار الجبس اليوم الأربعاء 23-8-2023 في السوق المصري

المزيد

انفوجراف

12 لقبا في 3 ولايات.. تعرف على بطولات مرتضى منصور مع الزمالك

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم ترقيع الجلد التالف للإنسان الحي بجلد الميت؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 23 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الهدهد في المنام وعلاقته بالرزق الكثير وسداد الديون

المزيد
الجريدة الرسمية