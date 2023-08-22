الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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أخبار مصر

‏جامعة القاهرة: حريق محدود بالواجهة الأمامية لمعهد الأورام دون خسائر

معهد الأورام، فيتو
معهد الأورام، فيتو

قال الدكتور محمد منصور هيبة المستشار الإعلامي لرئيس جامعة القاهرة، إن حريقًا محدودًا نشب أسفل الواجهة الأمامية للمستشفى الشمالي للمعهد القومي للأورام بمنطقة فم الخليج.

وأكد أنه  تم السيطرة عليه بواسطة إدارة الدفاع المدني فى معهد الأورام، وتم إطفاء الحريق وتأمين المكان بالكامل.

وأكد المستشار الإعلامي لرئيس جامعة القاهرة، أن مساحة الحريق لا تتعدى مترًا واحدًا، ولم تحدث أي آثار تذكر، كما لم تحدث أي مشكلات بشرية أو إصابات أو خسائر مادية داخل المستشفى، ولم يتأثر سير العمل بالمعهد طبقا لما أكده  الدكتور محمد عبد المعطي عميد المعهد.

ولفت إلى أن الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة تابع الأمر مباشرة ووجه بتشكيل لجنة فورا للتعرف على أسباب الحريق لتلافيها في المستقبل.

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وأهابت جامعة القاهرة بعدم الانسياق وراء كل ما ينشر من أخبار ومعلومات على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبرت عن استعداد مكتبها الإعلإمي بمد وسائل الإعلام  بجميع المعلومات الصحيحة.

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رئيس جامعة القاهرة دكتور محمد الخشت حريق معهد الأورام الدكتور محمد منصور

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