الأربعاء 23 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

حبس عاطلين 4 أيام لسرقتهما دراجة نارية بالقليوبية

حبس عاطلين بالقليوبية،
حبس عاطلين بالقليوبية، فيتو

أمرت نيابة القليوبية حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة دراجة نارية عن طريق أسلوب المغافلة من داخل عقار بدائرة قسم أول العبور.

رياضة القليوبية تجري اختبارات المشروع القومي للبطل الأولمبي في الجودو اليوم

محافظ القليوبية يتفقد مشروعات بتكلفة 38 مليون جنيه في الخصوص والخانكة

 

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزارة الداخلية لقطاع أمن القليوبية تمكنت من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» لشخصين حال قيامهما بسرقة دراجة نارية من مدخل أحد العقارات بمنطقة العبور بالقليوبية.

Advertisements

وكان اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية تلقى إخطارا من مأمور قسم أول العبور يفيد ورود بلاغ من أحد الأشخاص القائم بنشر الفيديو بسرقة دراجته النارية من داخل العقار محل سكنه.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم وائل عابدين رئيس مباحث قسم أول العبور قيام شخصين "لهما معلومات جنائية" بسرقة الدراجة النارية ملكه من مدخل العقار سكنه بأسلوب المغافلة.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب محمد خالد معاون رئيس المباحث تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، كما تم بإرشادهما ضبط الدراجة النارية المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على الدراجة واتهمهما بالسرقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

مديرية أمن القليوبية محافظ القليوبية القليوبية اخبار القليوبية

مواد متعلقة

رياضة القليوبية تجري اختبارات المشروع القومي للبطل الأولمبي في الجودو اليوم

الأطفال يسبحون في ترع القليوبية بعد تبطينها

وزير التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يفتتحان عددًا من المشروعات الخدمية

مصرع طالب صدمه قطار في القليوبية

الأكثر قراءة

أول إجراء رسمي من اتحاد الكرة الإسباني بعد قبلة مونديال السيدات

اليوم، كولر وجهازه في القاهرة استعدادا لقيادة تدريبات الأهلي

أخبار مصر: بيع حصة بالشرقية للدخان، صلاح بقميص اتحاد جدة، قطع المياه 6 ساعات عن الجيزة، عاصفة شديدة تضرب مكة

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، تنسيق كلية العلوم الصحية التطبيقية 2023

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر ببداية تعاملات اليوم الأربعاء

مجلس الأهلي يجتمع اليوم في الجزيرة

طريقة عمل الأرز البسمتي، لسفرة مميزة وبدون مجهود

بالعرض الخاص للمسلسل، ريم العدل تظهر بقميص أبيض مطبوع عليه بوستر "سفاح الجيزة"

Advertisements

منوعات

المزيد

زعيم كوريا الشمالية يوبخ حكومة بلاده بسبب خانون (صور)

سيول ورياح وسقوط أعمدة إنارة، عاصفة شديدة تضرب مكة المكرمة (فيديو)

"دش" لأسد في مغسلة سيارات (فيديو)

كاميرا محمول في وضع التصوير، فضيحة في حمام ببنك كويتي (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان اليوم الأربعاء 23-8-2023 بالأسواق

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر ببداية تعاملات اليوم الأربعاء

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 23-8-2023 في بداية التعاملات

أسعار الجبس اليوم الأربعاء 23-8-2023 في السوق المصري

المزيد

انفوجراف

12 لقبا في 3 ولايات.. تعرف على بطولات مرتضى منصور مع الزمالك

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم ترقيع الجلد التالف للإنسان الحي بجلد الميت؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 23 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الهدهد في المنام وعلاقته بالرزق الكثير وسداد الديون

المزيد
الجريدة الرسمية