محافظ القليوبية يتفقد مشروعات بتكلفة 38 مليون جنيه في الخصوص والخانكة

واصل اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية تفقد عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها بمدينة الخصوص ومدينة الخانكة، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والمساهمة في توفير حياة كريمة لهم.



وتفقد المحافظ اليوم مشروعات مدينة الخصوص خاصة بقطاع التربية والتعليم، حيث قام الهجان بوضع حجر الأساس للمدرسة الرسمية لغات بالخصوص إحلال جزئي عدد 16 فصلا بتكلفة ١١ مليونا و٣٠٠ ألف جنيه، وتبلغ المساحة الإجمالية للمدرسة ٨٢٥٢ متر ٢ والمبنى الجديد على مساحة ٣١٤ متر ٢ وعدد الفصول قبل التوسعة ٩٦ فصلا، ليصل إجمالي الفصول بعد التوسعة ١١٢ فصلا.

كما تفقد المحافظ أعمال توسعة لمدرسة الشهيد تامر حسين لطفي (توسع وصيانة) عدد الفصول 7 بتكلفة ٧ ملايين جنيه، وتبلغ المساحة الإجمالية للمدرسة ٢٢٠٠ متر٢ والمبنى الجديد ١٦٥متر ٢، وتم توسعة المدرسة بعدد ٧ فصول، وبذلك يصل إجمالي الفصول إلى ٢٣ فصلا.

كما تفقد المحافظ مدرسة أبو زعبل البلد الاعدادية (إحلال جزئي) ٣٤ فصلا بتكلفة ٢٠ مليون جنيه، حيث تبلغ المساحة الإجمالية للمدرسة ٤٧٠٠ متر، والمبنى الجديد على مساحة ٥٧٦ متر ٢، وبذلك يصل إجمالي الفصول بالمدرسة بعد أعمال التوسعة ٥٨ فصلا دراسيا.

مشيدًا بمستوى حجم الأعمال والإنشاءات المنفذة، يأتي هذا في إطار تنفيذ خطة المحافظة للتوسع في إنشاء وتطوير العديد من المدارس للارتقاء بالمنظومة التعليمية.

ووجه المحافظ إلى أهمية أن يتوازى مع هذه الأعمال تكثيف أعمال النظافة العامة والتطوير والتجميل والدهانات والتشجير، مع زيادة المسطحات الخضراء لإعطاء المظهر الجمالي والحفاظ على البيئة بما يتواكب مع مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي "المشروعات الخضراء الذكية" لتصبح مدارسنا عبارة عن صروح جمالية وحضارية بشكل راقي يحفز أبناءنا على الجدية والجد والاجتهاد في التحصيل الدراسي، وتحقيق أعلى الدرجات العلمية.

واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير حديقة نسمة على مساحة أربعة أفدنة، حيث تم الانتهاء من أعمال شبكة الري ودهان البلدورات الداخلية للحديقة وصيانة أعمدة الإنارة، حيث وجه بالحفاظ على الحديقة وإجراء الصيانة اللازمة لها وري الأشجار بانتظام.

ووجه "الهجان" باستغلال مساحات من الحديقة لإقامة مشروعات استثمارية (تجارية وخدمية وترفيهية) لخدمة رواد الحديقة، بالإضافة إلى استغلال الأراضي الفضاء أملاك الدولة لإنشاء مشروعات خدمية واستثمارية،

وطلب المحافظ إعداد الدراسات اللازمة لاختيار أنسب المشروعات التي يحتاج إليها المواطنون من خلال الدراسات الميدانية واستطلاع آرائهم والتأكيد على المشروعات ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي، التي توفر فرص عمل للشباب بالإضافة إلى إنشاء مشروعات استثمارية تساهم في التطوير الحضري لتلك المناطق.

ومن الجدير بالذكر أن الخطة الاستثمارية لمدينة الخصوص سوف تتم في قطاع الرصف لرصف عدد من الشوارع، منها شارع الترعة الكردية من شارع الخليج وكذلك شارع الأمير العمومي حتى نفق الأمير ورصف بالانترلوك شوارع داخل المدينة منطقة الساحل من محطة الشجرة حتى مسجد الحفير، بالإضافة إلى رصف الانترلوك بشوارع منطقة الرزقة من شارع مستودع الأنابيب حتى شارع 8، كما سيتم في قطاع تحسين البيئة تطوير أسطول الحملة الميكانيكية بالخصوص، كما سيتم تطوير ورفع منظومة الإنارة بالخصوص.

وبالنسبة للخطة الاستثمارية لمدينة الخانكة سيتم رصف شارع مدرسة الشمس التجريبية ثم رصف شارع المقابر ورصف متفرعات شرق السكة الحديد، بالإضافة إلى تركيب عدد من البلاط الانترلوك بالمدينة كما سيتم دعم أسطول الحملة الميكانيكية بعدد من المعدات.

جاءت الجولة بحضور كل من اللواء فرج هويدي رئيس مجلس مدينة الخصوص، مجدي نجاح رئيس مجلس مدينة الخانكة والمهندس مصطفى عبد الفراج مدير الأبنية التعليمية.

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