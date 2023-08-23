الأربعاء 23 أغسطس 2023
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محافظات

رياضة القليوبية تجري اختبارات المشروع القومي للبطل الأولمبي في الجودو اليوم

وزير الشباب والرياضة،
وزير الشباب والرياضة، فيتو

يتابع الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية اليوم الاختبارات التي ستجرى لانتقاء المواهب الناشئة في الجودو بمحافظة القليوبية للمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي من مواليد 2011 و2012 و2013 بكلية تربية رياضية بجامعة بنها. 

 

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ويخوض الاختبارات الناشئون لاختيار الأفضل منهم وتدشين مراكز التدريب مستقبلًا وتشرف على عملية الاختبارات اللجنة العلمية والفنية للمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي.

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تتشكل  لجنة انتقاء المواهب من  دكتور محمد حمدي مدير عام الموهبة بالوزارة، دكتور جون محفوظ، أحمد صادق من وزارة الشباب، دكتور نبيل الشوربجي خبير من الاتحاد دكتور فرج عبد الرازق المشرف الفني للمصارعة، حسين عطية إدارة الحاسبات والمعلومات بالوزارة.

 

الجدير بالذكر أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ويعد أحد المشروعات الواعدة للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، كما يعد واحدًا من الأهداف الإستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية ضمن توجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل في هذا الشأن.

 

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