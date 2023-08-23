الأربعاء 23 أغسطس 2023
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خارج الحدود

تركيا تقرر تعليق الملاحة بمضيق البوسفور بعد تعطل سفينة

مضيق البوسفور، فيتو
مضيق البوسفور، فيتو

 مضيق البوسفور، أفادت "رويترز" نقلا عن وكالات الملاحة، بتعليق حركة السفن عبر مضيق البوسفور بعد تعطل سفينة أغلقت المضيق.

وذكرت وكالة "تريبيكا" للشحن البحري أن حركة السفن عبر البوسفور توقفت صباح اليوم الأربعاء بعد تعرض سفينة لعطل في محركها.

ووفقا لتقرير نشرته الوكالة، تعرضت  ناقلة النفط الخام التي ترفع علم ليبيريا "جوانيين" للعطل عند المدخل الشمالي للمضيق وتم إرسال قاطرتين للمساعدة.

وقررت السلطات التركية اليوم الأربعاء، إغلاق مضيق الدردنيل أمام حركة الملاحة البحرية بسبب حرائق الغابات.

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حرائق غابات تركيا

اندلعت حرائق كبيرة في غابات قرب مدينة تشاناكلي السياحية التركية، مما دعا السلطات في  أنقرة إلى تعليق الملاحة  في مضيق الدردنيل.

وأعلنت تركيا،  عن تعليقها حركة الشحن المتجهة شمالا على طول مضيق الدردنيل، كإجراء احترازي بسبب حرائق الغابات.

وقال وزير الزراعة والغابات إبراهيم يوماكلي، إن الحريق استدعى إخلاء 6 قرى على الساحل الشمالي الغربي لتركيا.

وأضاف في تصريحات  نقلتها تقارير إخبارية عن التليفزيون التركي: "لقد ركزنا كل جهودنا على حماية وسط المدينة.. الخبر الجيد هو أن الرياح تبدو كأنها تهب بعيدا من وسط مدينة تشاناكالي".

وأظهرت صور بثتها محطة "إن تي في" التلفزيونية التركية، سحبا من الدخان الكثيف فوق حدود مدينة تشاناكالي. كما أفادت بأن الحريق كان يقترب من مستشفى محلي وحرم جامعي.
 

وأعلنت الهيئة العامة لإدارة الكوارث في تركيا "آفاد" أنها أرسلت 10 طائرات و26 مروحية للمساعدة في إخماد النيران، وأغلقت طريقا سريعا محليا.

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