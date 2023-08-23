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ثقافة وفنون

ركين سعد تكشف لـ "فيتو" تفاصيل الجزء الثاني من مسلسل مدرسة الروابي للبنات (فيديو)

ركين سعد، فيتو
ركين سعد، فيتو

كشفت الفنانة الأردنية ركين سعد تفاصيل الجزء الثاني من مسلسل مدرسة الروابي للبنات، والذي تم عرض الجزء الأول منه عام 2021 وحقق نجاحًا كبيرًا وردود فعل مختلفة. 

الجزء الثاني من مسلسل مدرسة الروابي للبنات

وقالت ركين سعد في تصريح خاص لـ "فيتو" إنه الجزء الثاني من مسلسل مدرسة الروابي للبنات تم الانتهاء من تصوير مشاهده مؤخرًا. 

وأضافت ركين سعد، أن المسلسل حاليًّا في مرحلة المونتاج، على أن يتم عرضه بعد ذلك عبر منصة نتفليكس. 

مسلسل مدرسة الروابي للبنات 

ومن المقرر أن لا يتجاوز الموسم الثاني من مدرسة الروابي للبنات الـ ٨ حلقات، فيما كان الجزء الأول يحتوي على ٦ حلقات. 

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ومسلسل "مدرسة الروابي للبنات" من نوع الدراما الشبابية التشويقية، من كتابة وتأليف تيما الشوملي وشيرين كمال بالتعاون مع إسلام الشوملي، وإخراج تيما الشوملي.

ويقدم "مدرسة الروابي للبنات" قصة فتاة في المرحلة الثانوية تتعرض للتنمر فتجمع مجموعة من البنات المهمَّشات، ويخططون معًا للانتقام المثالي للرد على المتنمرين، عالم الروابي الخيالي مليء بالدراما والأسرار ويسلط الضوء على المشاكل التي تواجه البنات في هذه المرحلة العمرية.

مسلسل مدرسة الروابي للبنات

مدرسة الروابي للبنات من بطولة ركين سعد، أندريا طايع، نور طاهر، جوانا عريضة، سلسبيلا، يارا مصطفى وبالاشتراك مع الفنانة نادرة عمران والفنانة القديرة ريم سعادة، إخراج: تيما الشوملي.

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