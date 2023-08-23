قبل عرضه، عدد حلقات مسلسل سفاح الجيزة

عدد حلقات مسلسل سفاح الجيزة، يبحث الجمهور عن كل ما يتعلق بمسلسل سفاح الجيزة مع اقتراب موعد عرضه، حيث تفصلنا أيام عن عرض المسلسل الذي ينتظره قطاع كبير من الجمهور.

تفاصيل عدد حلقات مسلسل سفاح الجيزة

وفيما يتعلق بعدد حلقات مسلسل سفاح الجيزة فإنه مكون فقط من ٨ حلقات وهو ما يجعله بعيد عن الملل، وبعدد حلقات مسلسل سفاح الجيزة فإنه ينتمي إلى المسلسلات القصيرة وهي ظاهرة في عصرنا الحالي.

العد التنازلي للمسلسل

وبعيدًا عن عدد حلقات مسلسل سفاح الجيزة، فقد بدأت منصة شاهد في العد التنازلي لعرض مسلسل سفاح الجيزة والمقرر بدء عرضه يوم ٢٥ أغسطس الجاري.

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ونشر حساب المنصة على موقع انستجرام فيديو قصير من المسلسل وأرفقت تعليق “السفاح بيحب الحفر بعمق.. ٣ أيام ونعرف السبب”.

شاهد تشوق الجمهور للمسلسل

وتشوق منصة شاهد جمهورها لعمل جديد يعرض من خلالها وهو مسلسل سفاح الجيزة والمقرر عرضه قريبًا، حيث نشر الحساب الرسمي للمنصة عبر موقع تبادل الصور إنستجرام فيديو ترويجي جديد للمسلسل.

ونشر حساب المنصة تعليق “باقي 4 أيام على عرض مسلسل #سفاح_الجيزة من أعمال شاهد الأصلية 25 أغسطس #Shahid”.

وهناك عدد من الأسباب التي تدفعك لمتابعة المسلسل والذي سيبدأ عرضه يوم ٢٥ أغسطس الجاري منها:

دور جديد لأحمد فهمي

يطل الفنان أحمد فهمي على الجمهور من خلال مسلسل سفاح الجيزة بشخصية جديدة يبعد فيها تمامًا عن الكوميديا حيث يقدم فيها شخصية سفاح وهي شخصية مركبة وتمثل تحديًا كبيرًا لأحمد فهمي الذي يخرج بكامل إرادته من عباءة الكوميديا.

مشاركة نجوم متميزين

يشارك في مسلسل سفاح الجيزة عدد من النجوم المتميزين فمسلسل سفاح الجيزة بطولة الفنانين أحمد فهمي وباسم سمرة، وركين سعد، إخراج هادي الباجوري، أشرف على الكتابة محمد صلاح العزب، وسيناريو وحوار إنجي أبو السعود وعماد مطر.

مستوحى من قصة حقيقة

من أكثر ما يميز مسلسل سفاح الجيزة أنه مستوحى من قصة حقيقية، حيث يتحدث عن قضية "سفاح الجيزة" الشهيرة والذي صدرت حياله أحكام بالإعدام مؤجلًا، والذي انتشرت قصته في الصحافة المصرية.

مسلسل قصير

ما يميز مسلسل سفاح الجيزة أنه مكون فقط من ٨ حلقات وهو ما يجعله أبعد ما يكون عن الملل وسوف يكون ذا إيقاع سريع يتناسب مع طبيعة أحداثه التي تتسم بالغموض والمسلسل إنتاج ضخم وهو ما سينعكس بالتأكيد على الصورة.