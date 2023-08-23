التصنيف العالمي للجامعات المصرية داخل أكبر 5 مؤشرات دولية (إنفوجراف)

التصنيف العالمي للجامعات المصرية، نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجرافًا تحت عنوان (التصنيف العالمي للجامعات المصرية داخل أكبر 5 مؤشرات دولية).

التصنيف العالمي للجامعات المصرية

وأولت الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بالارتقاء بترتيب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية، وكذلك المؤسسات البحثية، ضمن أكبر التصنيفات الدولية، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي؛ مما يُسهم في الارتقاء بمنظومة التعليم العالي بشتى مؤسساتها الجامعية والبحثية، وهو الأمر الذي تجسد في تحسن تصنيف عدد كبير من الجامعات المصرية بوجودها داخل أكبر 5 تصنيفات على مستوى العالم.

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إنشاء الجامعات الجديدة، جهود مستمرة لملاحقة زيادة الطلاب سنويًّا

كما نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف تحت عنوان (إنشاء الجامعات الجديدة، جهود مستمرة لملاحقة زيادة الطلاب سنويًّا).

إنشاء الجامعات الجديدة، جهود مستمرة لملاحقة زيادة الطلاب سنويًّا

وقطعت منظومة التعليم العالي شوطًا كبيرًا في مجال التطوير والتحديث بوجه عام خلال فترة تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتكون قادرة على الوفاء بدورها وأداء رسالتها الأكاديمية والمجتمعية على النحو المنشود.

وحظي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر باهتمام كبير خلال السنوات العشر الماضية، وأدى ذلك إلى تطور كمي وكيفي غير مسبوق في ذلك القطاع، وذلك للوفاء بحجم الطلب السنوي المتزايد على خدمات التعليم الجامعي من جانب مختلف الطلاب.