إنشاء الجامعات الجديدة، جهود مستمرة لملاحقة زيادة الطلاب سنويا (إنفوجراف)
نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف تحت عنوان (إنشاء الجامعات الجديدة، جهود مستمرة لملاحقة زيادة الطلاب سنويًّا).
وقطعت منظومة التعليم العالي شوطًا كبيرًا في مجال التطوير والتحديث بوجه عام خلال فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتكون قادرة على الوفاء بدورها وأداء رسالتها الأكاديمية والمجتمعية على النحو المنشود.
وحظي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر باهتمام كبير خلال السنوات العشر الماضية، وأدى ذلك إلى تطور كمي وكيفي غير مسبوق في ذلك القطاع، وذلك للوفاء بحجم الطلب السنوي المتزايد على خدمات التعليم الجامعي من جانب مختلف الطلاب.
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