داليا شوقي لـ "فيتو": "مين فينا مايعرفش سفاح الجيزة وشاف جرايمه"

مسلسل سفاح الجيزة، كشفت الفنانة داليا شوقي عن كواليس تصوير مسلسل سفاح الجيزة مع أحمد فهمي وذلك أثناء العرض الخاص لانطلاق الحلقة الأولى.

وقالت "داليا" في تصريح خاص لفيتو: “التجربة كانت حلوة جدا ومشوقة ويارب تعجب الناس ومشاهد المسلسل كله حرفيا كانت صعبة ومين فين مايعرفش سفاح الجيزة وماشفش جرايمه”.

وتحدث الفنان أحمد فهمي عن مسلسله الجديد سفاح الجيزة، وذلك أثناء العرض الخاص للعمل الذي أقيم بأحد فنادق القاهرة.

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وقال "فهمي": “بقالنا سنتين بنشتغل علي العمل ده بكل تفاصيله وبشكر كل واحد شارك فيه وكل الناس تعبت وفي الآخر الرأي للجمهور”.

دور جديد لأحمد فهمي

ويطل الفنان أحمد فهمي على الجمهور من خلال مسلسل سفاح الجيزة بشخصية جديدة يبعد فيها تمامًا عن الكوميديا، حيث يقدم فيها شخصية سفاح وهي شخصية مركبة وتمثل تحديًا كبيرًا لأحمد فهمي الذي يخرج بكامل إرادته من عباءة الكوميديا.

مشاركة نجوم متميزين

يشارك في مسلسل سفاح الجيزة عدد من النجوم المتميزين، فمسلسل سفاح الجيزة بطولة الفنانين أحمد فهمي وباسم سمرة، وركين سعد، إخراج هادي الباجوري، أشرف على الكتابة محمد صلاح العزب، وسيناريو وحوار إنجي أبو السعود وعماد مطر.

مستوحى من قصة حقيقة

من أكثر ما يميز مسلسل سفاح الجيزة أنه مستوحى من قصة حقيقية، حيث يتحدث عن قضية "سفاح الجيزة" الشهيرة والذي صدرت حياله أحكام بالإعدام مؤجلًا، والذي انتشرت قصته في الصحافة المصرية.

مسلسل قصير

ما يميز مسلسل سفاح الجيزة أنه مكون فقط من ٨ حلقات وهو ما يجعله أبعد ما يكون عن الملل وسوف يكون ذا إيقاع سريع يتناسب مع طبيعة أحداثه التي تتسم بالغموض والمسلسل إنتاج ضخم وهو ما سينعكس بالتأكيد على الصورة.