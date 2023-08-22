الثلاثاء 22 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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الثقافة الرياضية في أسيوط!

القدرة علي العطاء والعمل خارج الدوائر المعروفة والتقليدية ممكن وبنجاح كبير.. فقط تتوفر الأحلام ومنها ستولد الإرادة ومنها سيأتي التخطيط ومن هنا أولي خطوات النجاح!..

 وفد من الاتحاد المصري للثقافة الرياضية سوف يزور خلال الأيام المقبلة محافظة أسيوط، ويقرر أن يبدأ جولته من قرية النخيلة التابعة لمركز ومدينة أبوتيج.. 

 

الوفد يترأسه رئيس الاتحاد الكاتب والناقد الرياضي الكبير والإعلامي المرموق أشرف محمود.. النخيلة التي حرمت وحرم أبناءها طويلا من حقوقهم الطبيعية - لأسباب تخص الإرهاب والجريمة وغيرها مما لا داع للحديث عنه- يتم تعويضها منذ سنوات بصور شتي.. 

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واليوم تزورها نخبة من الرياضيين والشخصيات العامة للتحاور مع شبابها.. ولا تحمل وفود اتحاد الثقافة الرياضية معها إلا كل الخير.. وسجل أعماله يشي بذلك.. هناك في مطروح مع شبابها علي الحدود الغربية أو في يوم التسامح العالمي أو  في ندوته عن دور الرياضة في مواجهة امراض العصر أو في تكريم نجوم الرياضة عبر عدة عصور ومنحهم ما يستحقونه من احترام وتقدير وغيرها وغيرها من عشرات الفعاليات المهمة التي يتداخل فيها الانساني مع الرياضي.. والقيمي مع الترفيهي.. في منظومة منضبطة تعرف ماذا تريد وفي أي مجتمع تعمل حتي استطاعت ملء فراغات عديدة كانت من مهام جهات أخري!

 

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سوف يزور أشرف محمود وكتيبته الرائعة التي تجاهد لتزرع الورد والسنابل في كل مكان ومنها المحافظة التي أنتمي إليها وولدت بها.. كنت أتمني أن أكون في استقبالهم.. لكن من المؤكد وهم يحملون الخير إلي كل مكان أن يصطحبهم الخير والتوفيق وأن يستقبلهم بما يستحقونه أهل أسيوط الكرام وخاصة في النخيلة ومدينتي أبوتيج وشبابها.. وما أكرمهم!

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