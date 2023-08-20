الأحد 20 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مقالات مختارة

صيدلية الإسعاف واقتراح لمجلس الوزراء!

أشهر وأقدم صيدليات مصر توفر الأدوية المختفية من الأسواق وبأسعارها كما هي.. منظومة شكاوى مجلس الوزراء تتواصل مع مسئوليها وتطلب من المرضى التوجه إلى هناك وسيكون الدواء في انتظارهم!
 

كل ما سبق جيد ورائع ومهم وضروري.. المشكلة في التكدس الحاصل بسبب ذلك وتركيزه في مكان واحد.. إلى حد أن أحدهم أبلغني وهو يحاول البحث عن مكان وسط الزحام للحصول على دوائه: أنا من الإسماعيلية.. وقد أتيت إلى هنا للحصول على الدواء.. وينتظرني مشوار الرجوع لكن لن أغادر المكان إلا ودوائي معي!

Advertisements


بالطبع لو سألت عددا من المتزاحمين لاكتشفنا أن بينهم من جاءوا من محافظات أبعد من الإسماعيلية لكن يجمعهم الألم والإرهاق ورغبتهم في العلاج والآمال العريضة في الشفاء.. وهؤلاء بعضهم يعاني أمراضا صعبة لا يحتملون معها السفر فما بالكم مصاريفه ومشقته في هذا الطقس الصعب للغاية!


ما المانع في فك صيدلية الإسعاف على عدة منافذ في المحافظات وأحياء القاهرة؟ نريح المرىي ونقضي على الزحام ونؤدي الخدمة التي توفرها الحكومة على الوجه الأمثل بغير منغصات تخصم من مزاياها ويصل الدواء إلى مستحقيه في الوقت الأنسب؟!  

 

يمكن ذلك من خلال منافذ تؤسس خصيصا مثلها مثل الخبز والغذاء أو بالاتفاق مع منافذ القوات المسلحة أو التموين لتوفير مكان صغير لذلك وكلاهما سيحتاج الي أطباء صيادلة يمكن توفيرهم طبعا.. أو اللجوء إلى خدمة توصيل الطلبات بمراسيل للمحافظات أو بالبريد السريع وبالوسائل المتاحة لتوصيل الطلبات داخل القاهرة.. الرسوم الإضافية ستكون أقل من كلفة الذهاب والعودة اإلي قلب القاهرة بشارع رمسيس!  

 

ثروت الخرباوي والخدمات الجليلة للإخوان!

يا أغلى اسم في الوجود.. والحلو !


أو أي اقتراحات أخرى.. ستكون أفضل من أبواب ونوافذ حديدية مغلقة كعربات السجن باستثناء منفذ واحد لصاحب الدور وطوابير طويلة تضاعف أوجاع أصحابها في وقت يحتاجون فيه للرفق بهم وبحالاتهم!

صيدلية الاسعاف الكاتب الصحفي احمد رفعت فيتو بوابة فيتو توفير الدواء

مواد متعلقة

مطالب زيزو !

صرخات "ذوي الاحتياجات الخاصة" من التأمين الصحي!

وقائع حوار إذاعي!

عمرو محسوب النبي.. فارس الاستعلامات والتكريم المستحق!

التظلم من انقطاع التيار ودرجة الاستعداد القصوى!

الأكثر قراءة

عدم توقيع جمال عبد الحميد على الاستقالة يثير الجدل، والنشطاء يكشفون السر

القبض على 5 أشخاص قتلوا كلبا في الهرم

تأكيدا لـ فيتو، انتقال محمود شبانة وحمدي علاء من الزمالك إلى سموحة

تكليفات رئاسية مهمة لوزير التربية والتعليم بحضور مدبولي

بعد رحيل مجلس مرتضى منصور، تفاصيل خارطة طريق مستقبل الزمالك وموعد الانتخابات الجديدة

الشركة المنظمة لحفل عمرو دياب في بيروت: لا علاقة للهضبة بشروط دخول الصحفيين

غموض فى نادي الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة

السيسي يوجه بمواصلة التركيز على تطوير منظومة المعلمين

Advertisements

منوعات

المزيد

إزالة ورم يزن 8 كيلو من رحم مريضة في السعودية

تسجيل سلسلة من الحوادث في أوروبا بسبب السياح البريطانيين والأمريكيين

مضيف طيران ينصح بتجنب هذه الملابس على متن الطائرة

جدل بسبب عرض فيلم إباحي على لوحة إعلانات وسط العراق

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الجنيه مقابل الدولار بختام تعاملات اليوم الأحد

بكام الدينار الكويتي، ثبات سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

آخر تحديث لأسعار الدولار في مصر بمنتصف تعاملات اليوم

سعر السكر اليوم الأحد 20-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

كليات المرحلة الثالثة للتنسيق.. مستقبل كلية تربية طفولة ومجالات العمل بعد التخرج (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

15 فائدة للاستغفار من الكتاب والسنة

تفسير حلم السيارة الجديدة في المنام وعلاقته بتولي منصب مرموق قريبا

بروتوكول البدء بالسلام في الإسلام وأحكام خاصة بأصحاب الديانات السماوية

المزيد
الجريدة الرسمية