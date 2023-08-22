رئيس جهاز أكتوبر: استمرار إزالة الأسواق العشوائية ورفع الإشغالات

كلف المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، مديري القطاعين الشمالي والجنوبي باستمرار إزالة الأسواق العشوائية ورفع الإشغالات والتعديات، وتنفيذ إزالات فورية للمخالفات؛ تحت إشراف رمضان عبد الصمد نائب رئيس الجهاز للتنمية؛ للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، وتنفيذا لتعليمات وزير الإسكان بمنع أي ظواهر عشوائية بها والتصدي للمخالفين.

قال "النجار"، إنه تم تنفيذ قرارات إزالة إشغالات بالقطاع الشمالي منطقة الـ ١٦٤ تعاونيات، حيث تم رفع عدادات الكهرباء وكذا إزالة غرف عشوائية وإزالة مكان للفريزة ونباشين القمامة ورفع المخلفات بالفاصل السكني الصناعي بقيادة ماهر سعد المشرف العام على القطاعين الشمالي والغربي وبالتعاون مع رئاسة الأحياء وإدارة الأمن بالجهاز، متابعا: كما تم إزالة مكان للنباشين بالقطع أرقام ٥١٢/٥٢٢ امتداد الصناعية الثالثة بالتعاون مع إدارة النظافة بقيادة عمر عبد السلام المشرف العام على النظافة والتجميل.

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أضاف، كما تم شن حملة لرفع الإشغالات والتعديات بالمحور المركزي وميدان ليلة القدر ونقل سوق منهاتن العشوائي بمحور الكفراوي إلى منطقة سوق أكتوبر الحضاري بالشارع الفاصل بين الرابع والخامس بقيادة فريد شوقي المشرف العام على القطاعين الجنوبي والشرقي ومدير الإزالات وبتأمين من رجال شرطة التعمير بقيادة العميد ضياء سعد ورجال شرطة المرافق بقيادة الرائد معتز الراوى ورجال امن الجهاز بقيادة العميد أحمد فوزي وحازم مدير أمن الجهاز ورجال النظافه والاحياء.

شدد "النجار" على ضرورة تكثيف الحملات الصباحية والمسائية يوميا؛ للتأكد من الانضباط داخل أحياء المدينة وتطبيق القانون ومنع اى مظاهر عشوائيه والقضاء عليها فى مهدها لضمان عدم إعاقة حركة المرور والسير لسكان المدينة.

أوضح رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، أنه في حالة وجود أى شكاوي يتم الاتصال على الخط الساخن على الرقم ( 15100) على مدار 24 ساعة أو إرسال الشكوى على جروب جهاز مدينة ٦ أكتوبر أون لاين عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

أراضى مسكن، كشفت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية عن تفاصيل طرح أراضى الإسكان المتوسط ضمن برنامج مسكن لأراضى الأفراد.

وتطرح الوزارة 329 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة، بمدن (السادات – برج العرب الجديدة – طيبة الجديدة – أسوان الجديدة – ناصر الجديدة – غرب قنا الجديدة – أخميم الجديدة).

ويتضم الطرح بمدينة السادات 47 قطعة بمساحة 155.5 متر، وأخميم الجديدة 53 قطعة بمساحة 275 مترا وبمدينة ناصر الجديدة 100 قطعة بمساحة 276 مترا، وأسوان الجديدة 21 قطعة أرض بمساحة 150 مترا، وبرج العرب الجديدة 20 قطعة بمساحة 165 مترا، وغرب قنا 31 قطعة بمساحة 276 مترا، وطيبة الجديدة 52 قطعة أرض بمساحة 276 مترا مربعا.