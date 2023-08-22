الثلاثاء 22 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

رئيس جهاز أكتوبر: استمرار إزالة الأسواق العشوائية ورفع الإشغالات

رفع الإشغالات، فيتو
رفع الإشغالات، فيتو

كلف المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، مديري القطاعين الشمالي والجنوبي باستمرار إزالة الأسواق العشوائية ورفع الإشغالات والتعديات، وتنفيذ إزالات فورية للمخالفات؛ تحت إشراف رمضان عبد الصمد نائب رئيس الجهاز للتنمية؛ للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، وتنفيذا لتعليمات وزير الإسكان بمنع أي ظواهر عشوائية بها والتصدي للمخالفين.

 

قال "النجار"، إنه تم تنفيذ قرارات إزالة إشغالات بالقطاع الشمالي منطقة الـ ١٦٤ تعاونيات، حيث تم رفع عدادات الكهرباء وكذا إزالة غرف عشوائية وإزالة مكان للفريزة ونباشين القمامة ورفع المخلفات بالفاصل السكني الصناعي بقيادة ماهر سعد المشرف العام على القطاعين الشمالي والغربي وبالتعاون مع رئاسة الأحياء وإدارة الأمن بالجهاز، متابعا: كما تم إزالة مكان للنباشين بالقطع أرقام ٥١٢/٥٢٢ امتداد الصناعية الثالثة بالتعاون مع إدارة النظافة بقيادة عمر عبد السلام المشرف العام على النظافة والتجميل.

 

Advertisements

 

أضاف، كما تم شن حملة لرفع الإشغالات والتعديات بالمحور المركزي وميدان ليلة القدر ونقل سوق منهاتن العشوائي بمحور الكفراوي إلى منطقة سوق أكتوبر الحضاري بالشارع الفاصل بين الرابع والخامس بقيادة فريد شوقي المشرف العام على القطاعين الجنوبي والشرقي ومدير الإزالات وبتأمين من  رجال شرطة التعمير بقيادة العميد ضياء سعد ورجال شرطة المرافق بقيادة الرائد معتز الراوى ورجال امن الجهاز بقيادة العميد أحمد فوزي وحازم مدير أمن الجهاز ورجال النظافه والاحياء.

 

شدد "النجار" على ضرورة تكثيف الحملات الصباحية والمسائية يوميا؛ للتأكد من الانضباط داخل أحياء المدينة وتطبيق القانون ومنع اى مظاهر عشوائيه والقضاء عليها فى مهدها لضمان عدم إعاقة حركة المرور والسير لسكان المدينة.

 

أوضح رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، أنه في حالة وجود أى شكاوي يتم الاتصال على الخط الساخن على الرقم ( 15100) على مدار 24 ساعة أو إرسال الشكوى على جروب جهاز مدينة ٦ أكتوبر أون لاين عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

أراضى مسكن، كشفت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية عن تفاصيل طرح أراضى الإسكان المتوسط ضمن برنامج مسكن لأراضى الأفراد.

 

وتطرح الوزارة 329 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة، بمدن (السادات – برج العرب الجديدة – طيبة الجديدة – أسوان الجديدة – ناصر الجديدة – غرب قنا الجديدة – أخميم الجديدة).

تحذيرات جديدة لحاجزي شقق الإسكان الاجتماعي

شقق نزهة الأندلس، غلق باب التقديم اليوم

ويتضم الطرح بمدينة السادات 47 قطعة بمساحة 155.5 متر، وأخميم الجديدة 53 قطعة بمساحة 275 مترا وبمدينة ناصر الجديدة 100 قطعة بمساحة 276 مترا، وأسوان الجديدة 21 قطعة أرض بمساحة 150 مترا، وبرج العرب الجديدة 20 قطعة بمساحة 165 مترا، وغرب قنا 31 قطعة بمساحة 276 مترا، وطيبة الجديدة 52 قطعة أرض بمساحة 276 مترا مربعا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

٦ أكتوبر الأسواق العشوائية المهندس عادل النجار جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ اكتوبر

مواد متعلقة

الضرائب تعلن نسبة الضريبة على الشقق المؤجرة قانون جديد أو مفروش

رئيس هيئة تعاونيات الإسكان يتفقد التجمع الحرفي في قرية فرهاش بمحافظة البحيرة

تحذيرات جديدة لحاجزي شقق الإسكان الاجتماعي

الأكثر قراءة

الضرائب تعلن نسبة الضريبة على الشقق المؤجرة قانون جديد أو مفروش

رئيس الشرقية للدخان: علبة السجاير حاليا بـ 40 جنيها ونتمنى التزام التجار (فيديو)

أزمة قانونية تعطل استلام اللجنة الثلاثية إدارة نادي الزمالك، اعرف التفاصيل

دوري أبطال آسيا، سيناريو جنوني يؤهل النصر السعودي أمام شباب الأهلي دبي

أخبار الرياضة اليوم: حسم موقف مرتضى منصور من انتخابات الزمالك.. وتفاقم أزمة عمرو وردة مع الرجاء

أحمد سليمان يجدد عضويته في الزمالك بعد رحيل مرتضى منصور

هل نقصت حصة مصر المائية من نهر النيل هذا العام؟ الري تجيب (فيديو)

موعد مباريات الأهلي في الدوري الأفريقي وتفاصيل البطولة

Advertisements

منوعات

المزيد

كاميرا محمول في وضع التصوير، فضيحة في حمام ببنك كويتي (فيديو)

إنقاذ أطفال التليفريك في باكستان رغم الرياح القوية (فيديو)

دب يثير الذعر في شوارع مدينة روسية (فيديو)

ظهور جديد لـ نيمار مع صديقته في السعودية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه مساء اليوم

سعر اليورو يعود للوراء خطوات مساء اليوم

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في نهاية التعاملات

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

هدفها نشر الفوضى واغتيال قادة الدول.. "براشوك "أخطر ميليشيا أوكرانية تنقل نشاطها إلى السودان (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القطط في المنام وعلاقته بالمتاعب والأزمات

50 معلومة عن القرآن الكريم

أذكار المساء من القرآن والسنة مكتوبة كاملة

المزيد
الجريدة الرسمية