مستشار الأمن القومي الأمريكي: بايدن يشارك في قمة العشرين في نيودلهي

قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن، حضور قمة "مجموعة العشرين" في شهر سبتمبر المقبل بالعاصمة الهندية نيودلهي.

وأعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن الرئيس جو بايدن، سيحضر القمة.

قمة مجموعة العشرين

وصرح سوليفان، للصحفيين بأن "الرئيس بايدن سيزور العاصمة نيودلهي بالهند، في الفترة الممتدة من 7 إلى 10 سبتمبر، لحضور قمة مجموعة العشرين".

والمعروف أن الهند تترأس مجموعة العشرين منذ الأول من ديسمبر 2022، حيث ستعقد القمة الثامنة عشرة لرؤساء دول وحكومات المجموعة في الفترة الممتدة من 9 إلى 10 سبتمبر 2023.

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رئيس أوكرانيا لن يحضر

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الهندي سوبرامانيان جايشانكار، أنه لم تتم دعوة رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، لحضور قمة "مجموعة العشرين"، لأنها تعقد لبحث الاقتصادي الدولي وليس الأمن العالمي.

من جانب آخر، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الثلاثاء أن المستشار الجديد للبيت الأبيض سيكون إد سيسكل، المحامي السابق لإدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما.

مستشار البيت الأبيض

وأوضح بايدن، في بيان له، قائلا: "إن خبرات إد سيسكل العديدة في الخدمة العامة ومسيرته المهنية في الدفاع عن سيادة القانون تجعله الخيار الأمثل للعمل كمستشاري المقبل للبيت الأبيض".

ويتولى سيسكل منصبه خلال فترة حرجة للبيت الأبيض، حيث يخوض بايدن السباق الرئاسي لإعادة انتخابه وتجري تحقيقات للكونجرس وللقضاء بشأن إدارته وعائلته.

الرد على تحقيقات الكونجرس

يشار إلى أن إد سيسكل ساعد في صياغة الرد على تحقيقات الكونجرس في هجوم بنغازي عام 2012 الذي حصد أرواح أربعة أمريكيين، من بينهم السفير الأمريكي.

من جانبه، قال الكاتب الصحفي إيهاب عمر، إن طرح اسم ميشيل أوباما لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2024، لا يعني إلا أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما يبحث عن قناع للعودة للبيت الأبيض لولاية رابعة.

الولاية الثالثة لباراك أوباما

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن ولاية أوباما الأولى والأخيرة هي الولاية الثالثة لباراك أوباما، لأنه الحاكم الحقيقي خلال هذه الولاية، فالسياسات بين بايدن وأوباما متطابقة بنسبة 100%.

وأضاف أن الحزب الديمقراطي الذي يرأسه باراك حسين أوباما يبحث عن مرشح دمية جديدة في البيت الأبيض ليحكم من خلالها، وكان من المتوقع عدم ترشح بايدن للانتخابات رغم محاولاته اللحاق بالسباق، لكن على ما يبدو أنه أصبح بطاقة محروقة في مجموعة باراك أوباما.

ظهور أسماء جديدة

وأشار إلى أن اندلاع السباق الانتخابي بشكل مفاجئ وساخن في الحزب الديمقراطي سيؤدي لظهور أسماء جديدة وأسماء سبق وترشحت بالفعل مثل هيلاري كلينتون، وبيرني ساندرز، وهؤلاء لديهم خبرة سياسية، لكن ميشيل ليس لها أي ثقل سياسي سوى أنها زوجة أوباما.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، حذر الرئيس الحالي جو بايدن، من التحدي القوي الذي يمثله الرئيس السابق ومنافسه الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات عام 2024.