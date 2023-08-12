السبت 12 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

نائب جمهوري يلوح بتقديم مشروع قرار لعزل الرئيس الأمريكي بايدن

بايدن، فيتو
بايدن، فيتو

كشف النائب الجمهوري جريج ستيوبي عن نيته تقديم مشروع قرار لعزل الرئيس الأمريكي جو بايدن، بتهم عدة منها  تورطه في المخدرات والدعارة، مشددًا على أنه سيقدم جميع الأدلة اللازمة.

وقال النائب، في مقابلة مع قناة "newsmax"، إنه "سيقدم قرار عزل ضد الرئيس جو بايدن بعدة تهم، منها "الرشوة والابتزاز وعرقلة العدالة والاحتيال والتورط المالي في المخدرات والدعارة"، حسب قوله.

وأكد النائب أن بحوزته الآن كل الحقائق والأدلة، وأنه قام بالتحقيقات وسينشر جميع هذه الأدلة.

Advertisements

ولفت إلى أن من بين هذه الأدلة المثبتة تلك التي تم الحصول عليها من خلال الكمبيوتر المحمول الخاص بنجل الرئيس، هنتر بايدن، والذي تم الكشف عن محتوياته، بعد أن تركه في متجر لإصلاح أجهزة الكمبيوتر في ديلاوير، والذي أظهر هانتر بايدن وهو يتعاطى المخدرات وغيرها من الأمور والإثباتات.

وفي رد النائب جريج ستيوبي على سؤال المضيف حول صحة الأدلة، أكد أنه سيقدم الأدلة التي بحوزته في بيان صحفي.

وكان رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، قد صرح سابقًا بإمكانية فتح تحقيق قد يؤدي إلى عزل الرئيس جو بايدن من منصبه.

يأتي ذلك على خلفية ظهور عدد من التقارير الإعلامية حول التورط المحتمل لنجل الرئيس، هانتر، في الفساد ومشاركة جو بايدن في بعض أعماله.

txt

بيونج يانج تدرس فتح حدودها مع الاحتفال بالذكرى 75 لتأسيس كوريا الشمالية

txt

رئيس كوريا الشمالية يوجه بالاستعداد لحرب قادمة محتملة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الرئيس الأمريكى تعاطي المخدرات رئيس كوريا الشمالية كيفن مكارثي كوريا الشمالية كوريا بيونج يانج هنتر بايدن هانتر بايدن

مواد متعلقة

بيونج يانج تدرس فتح حدودها مع الاحتفال بالذكرى 75 لتأسيس كوريا الشمالية

إلغاء 450 رحلة جوية في كوريا الجنوبية بسبب الإعصار خانون

رئيس كوريا الشمالية يوجه بالاستعداد لحرب قادمة محتملة

زعيم كوريا الشمالية يقيل أعلى جنرال بالجيش ويدعو للاستعداد للحرب

الأكثر قراءة

نهائي البطولة العربية، مباراة الهلال والنصر بث مباشر

أسعار الذهب تشتعل الآن، المؤشر المحلي مساء اليوم السبت 12/8/2023

بث مباشر مباراة ريال مدريد وأتليتك بلباو في الدوري الإسباني

بث مباشر الأشواط الإضافية لمباراة الهلال والنصر في نهائي البطولة العربية

أسباب زيادة أسعار الذهب 240 جنيها في 3 أيام.. جرام 21 يصل إلى 2400 جنيه.. وزيادة الطلب على المعدن الأصفر وراء الارتفاع

البطولة العربية، اشتباكات بين لاعبي النصر والهلال ورد مفاجئ من رونالدو (فيديو)

بكاء رونالدو بسبب إصابته القوية بالركبة في مباراة النصر والهلال (فيديو)

الصحة العالمية: 3 مليارات شخص معرضون لخطر الإصابة بهذا المرض

Advertisements

منوعات

المزيد

كوريا الشمالية تطلق أغرب حملاتها ضد المدخنين

استطلاع رأي: نصف الدنماركيين ضد حرق المصحف

إيطاليا تسترد 266 قطعة أثرية من أمريكا (صور)

لحظة إنقاذ غواص لسمكة قرش عملاقة من خطاف صيد (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مساء اليوم السبت 12 أغسطس 2023

سعر الريال السعودي مساء اليوم السبت 12-8-2023 في مصر

بكم الدرهم الإماراتي، ثبات سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم

استقرار سعر الريال العماني في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

طرد الفرنسيين وشبهوه بجيفارا القارة.. إبراهيم تراوري أصغر قائد أفريقي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحرير في المنام وعلاقته بالراحة النفسية والاستقرار والمال الكثير

الجامع الأزهر: الكرم من أهم الصفات التي دعا إليها الإسلام

10 فوائد ذهبية في صلاة الاستخارة

المزيد
الجريدة الرسمية