نائب جمهوري يلوح بتقديم مشروع قرار لعزل الرئيس الأمريكي بايدن
كشف النائب الجمهوري جريج ستيوبي عن نيته تقديم مشروع قرار لعزل الرئيس الأمريكي جو بايدن، بتهم عدة منها تورطه في المخدرات والدعارة، مشددًا على أنه سيقدم جميع الأدلة اللازمة.
وقال النائب، في مقابلة مع قناة "newsmax"، إنه "سيقدم قرار عزل ضد الرئيس جو بايدن بعدة تهم، منها "الرشوة والابتزاز وعرقلة العدالة والاحتيال والتورط المالي في المخدرات والدعارة"، حسب قوله.
وأكد النائب أن بحوزته الآن كل الحقائق والأدلة، وأنه قام بالتحقيقات وسينشر جميع هذه الأدلة.
ولفت إلى أن من بين هذه الأدلة المثبتة تلك التي تم الحصول عليها من خلال الكمبيوتر المحمول الخاص بنجل الرئيس، هنتر بايدن، والذي تم الكشف عن محتوياته، بعد أن تركه في متجر لإصلاح أجهزة الكمبيوتر في ديلاوير، والذي أظهر هانتر بايدن وهو يتعاطى المخدرات وغيرها من الأمور والإثباتات.
وفي رد النائب جريج ستيوبي على سؤال المضيف حول صحة الأدلة، أكد أنه سيقدم الأدلة التي بحوزته في بيان صحفي.
وكان رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، قد صرح سابقًا بإمكانية فتح تحقيق قد يؤدي إلى عزل الرئيس جو بايدن من منصبه.
يأتي ذلك على خلفية ظهور عدد من التقارير الإعلامية حول التورط المحتمل لنجل الرئيس، هانتر، في الفساد ومشاركة جو بايدن في بعض أعماله.
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