الأربعاء 16 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

تيليجراف: ميشيل أوباما بديل بايدن فى الإنتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة

ميشيل أوباما، فيتو
ميشيل أوباما، فيتو

كشفت مصادر مسئولة في دولة أوروبية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ربما لا يترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة في عام 2024، وأنه قد تترشح امرأة بدلا منه.

الحزب الديمقراطي 

وذكرت المصادر أن الحزب الديمقراطي قد يختار شخص آخر بدلا منه، وفق ما ذكرت صحيفة التليجراف البريطانية.

وذكرت صحيفة التيليجراف البريطانية، أن مصدرا في الحكومة البريطانية، سمع مسئولين يقولون أن بايدن قد لا يترشح، وقد تترشح بدلا عنه، ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأسبق باراك اوباما.

Advertisements

اعتبرت الصحيفة، أن ميشيل أوباما، تمثل خيارا لدى الديمقراطيين، وأن وصولها لحكم أمريكا، يمثل امتداد لخط أوباما وبايدن، ويردم الحفرة التي صنعها الرئيس السابق دونالد ترامب.

بديل بايدن فى الإنتخابات الرئاسية

وحول اختيار ميشيل أوباما تحديدا، دون مثلا اختيار نائبة الرئيس الحالية كامالا هاريس، فهذا، لأن الكثيرين يرون أنها لا تصلح لان تكون في مقعد الرئيس.

وقالت الصحيفة،  إن استطلاعات الرأي بشأن ميشيل إيجابية، كما أنها نشرت كتابين من أكثر الكتب مبيعا عن السيرة الذاتية والحكمة الأنثوية، وعملت في البيت الأبيض، وهي معروفة لدى الجميع.

شعبية الرئيس الأمريكي

وأظهر استطلاع أجرته "رويترز-إبسوس" الأسبوع الفائت أن شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن مازالت مستقرة عند 40 % في أوائل أغسطس.
ويرى 60 % من الأمريكيين، بما في ذلك واحد من بين كل ثلاثة ديمقراطيين، إن بايدن لم يتعامل بشكل جيد مع المشكلة الاقتصادية في أمريكا وارتفاع الأسعار.
 

سيناتور أمريكي: نجل بايدن مدمن مخدرات

هفوات بايدن تنتقل لكبار مساعديه، شاهد قبل الحذف ماذا فعلت المتحدثة باسم البيت الأبيض

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ميشيل أوباما بايدن الانتخابات الرئاسية الأمريكية

مواد متعلقة

ترامب مكبل بالقضايا والمحاكمات وبايدن يتلقي تحذيرا من أوباما.. الانتخابات الرئاسية الأمريكية تدخل لعبة الحسابات المعقدة

في ذكرى ميلاده، قصة صعود باراك أوباما لرئاسة أمريكا

أوباما يحذر بايدن من ترامب في عشاء خاص داخل البيت الأبيض

الأكثر قراءة

كيف خرجت من مطار القاهرة؟ سؤال برلماني عن الطائرة المحتجزة بزامبيا

عودة تراخيص البناء تشغل بال المصريين، والنشطاء: العمال هيرجعوا يشتغلوا تاني

آخر تطورات بناء محطة الضبعة للطاقة النووية

التموين: طرح كميات من السكر للبيع في البورصة السلعية

صالح عبد الحي، أغلى مطرب في تاريخ مصر الذي كان يتقاضى أجره ذهبا، وهذه نهايته الحزينة

أخبار مصر: أحمد مرتضى رئيسا للزمالك، بشرى بأسعار عمرة المولد النبوي، هجوم على مادلين طبر بعد الإساءة لعادل إمام، سعر الذهب

علوية جميل، المتسلطة التي أخضعت محمود المليجي لسيطرتها 40 عاما، و3 أحداث مأساوية أجبرتها على الاعتزال

منار غانم تكشف سبب انخفاض درجات الحرارة (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

أفضل طريقة لصيانة التكييف والحفاظ عليه (فيديو)

أزمة البطيخ الملوث تصل البرلمان المغربي

أرخص مدينة في العالم، عربية

عربي في إسطنبول، لغة الإشارة أنقذته من مصير مجهول بالطابق السادس

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر اليورو مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

ثبات سعر اليوان الصيني في تعاملات الصباح اليوم

سعر القصدير عالميًا اليوم الأربعاء 16-8-2023

أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 16-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

أعراض الإصابة بسرطان الجلد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

تفسير رؤية الشعر الأبيض في المنام وعلاقتها بطول العمر وزيادة الرزق

هل يوجد سنة بعد صلاة الجمعة؟

المزيد
الجريدة الرسمية