فيديو للجيش السوداني يحسم الجدل حول السيطرة على معسكر المدرعات

حسم فيديو نشره الجيش السوداني الجدل حول معسكر سلاح المدرعات ومخزن الذخيرة.

وفي الوقت الذي لا تزال فيه المعارك العنيفة مستمرة بين الطرفين في "معسكر المدرعات"، بمنطقة الشجرة جنوب العاصمة الخرطوم، تضاربت الأنباء حول من المسيطر على هذا الموقع المهم.

من داخل غرفة التحكم بسلاح المدرعات

وقبل قليل، رد الجيش السوداني على ميليشيا الدعم السريع بمقطع مصور لضباطه من داخل غرفة التحكم بسلاح المدرعات.

وكانت ميليشيا الدعم السريع التي يتزعمها محمد حمدان دقلو الملقب بحميدتي، قد زعمت أنها سيطرت على مواقع في محيط هذا الموقع المهم، لتنشر لاحقا مقاطع مصورة زعمت أنها من داخل المعسكر.

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سلاح المدرعات التابع للجيش

وذكر عيسى القوني، عضو المكتب الاستشاري لقائد الدعم السريع أنهم "سيطروا على الجزء الأكبر من سلاح المدرعات التابع للجيش".

في المقابل، أكد مصدر عسكري أن قوات الدعم السريع دخلت بالفعل المعسكر من الشرق لكن تم طردها.. وشدد على أن الوضع بات تحت السيطرة، حسب "العربية/الحدث".

وشنت تلك القوات التي يقودها حميدتي هجوما جديدا فجر اليوم الثلاثاء، فيما استخدم الجيش مدفعية بعيدة المدى من مناطق عدة لضرب القوات المهاجمة وكذلك الطيران.

نشر قناصين في مجمع سكني

وأشار المصدر إلى أن مجموعات الدعم السريع التي وصلت في وقت سابق إلى محيط المدرعات، نشرت قناصين في مجمع سكني ضخم يحيط بالمنطقة، ويعرف بمجمع غزة السكني.. ويمثل هذا الموقع مركزًا عسكريًا مهمًا، بسبب السلاح والتجهيزات والعتاد الذي يحتويه.

جاءت تلك التطورات بعدما أعلن الجيش أمس تصديه لهجوم شنته ميليشيا الدعم السريع على سلاح المدرعات ومجمع الذخيرة، إثر معارك عنيفة استمرت يومين في تلك المناطق العسكرية.

فيما قال المتحدث باسم الجيش إن القوات المسلحة قتلت وجرحت المئات من عناصر الدعم السريع أثناء محاولتهم عدة مرات اقتحام المقرين.

وزعمت ميليشيا الدعم السريع، مساء أمس الاثنين، سيطرتها على أجزاء كبيرة من مقر معسكر سلاح المدرعات في الخرطوم، وسط معارك عنيفة مع الجيش السوداني.

معسكر سلاح المدرعات

وأشارت ميليشيا الدعم السريع إلى أنها حصلت على كمية كبيرة من الذخائر والعتاد العسكري والمدرعات، في معارك تهدف إلى السيطرة على معسكر سلاح المدرعات.

ولا تزال الاشتباكات العنيفة مستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بمحيط وداخل مقر سلاح المدرعات، في منطقة الشجرة جنوب العاصمة.

ومنذ صباح الأحد الماضي، أسفرت المعارك المستمرة عن مقتل وإصابة العشرات من الجانبين، وسط أنباء عن عدد كبير من الضحايا المدنيين بسبب القصف الجوي والأرضي العشوائي العنيف، الذي طال مناطق سكنية قريبة من مقر سلاح المدرعات.

صد هجوم للدعم السريع

من جانبه، قال الجيش، الأحد الماضي، إنه صد هجوما لقوات الدعم السريع، نشرت الأخيرة مقاطع فيديو تشير فيها إلى إحراز تقدم كبير للسيطرة على المعسكر، الذي يعتبر أحد 3 مقار رئيسية لا تزال تحت سيطرة الجيش.

ولا تزال المعارك بين القوتين العسكريتين مستمرة في البلاد منذ منتصف أبريل الماضي، في العديد من المناطق، بلا هوادة، وقد أسفرت حتى الآن عن نحو خمسة آلاف قتيل بحسب منظمة أكليد.

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