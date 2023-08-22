ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي عالميا مساء اليوم الثلاثاء 22-8-2023

مؤشر الدولار الأمريكي عالميا ، مساء اليوم الثلاثاء، ارتفع مؤشر الدولار حيث تخطى المستوى 103.00 والآن اخترق المستوى 103.482 نقطة، ويمكن القول إن هناك حالة من الاختراق الواضحة والصعود الحذر فى نهايه حركة التعاملات بالمؤشر.

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مؤشر الدولار، فيتو

مؤشر الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الستة الأخرى

وارتفع مؤشر الدولار ليثبت عند المستوى 103.482 نقطة، مؤشر الدولار هو نسبة العملة الأمريكية مقابل عملات الدول الأخرى مثل الدولار بـ العملات الستة التالية : اليورو، الين الياباني، الفرنك السويسري، الدولار الكندي، الكرونا السويدية، والجنيه الإسترليني.

كما أن العملات لديها حصص مختلفة نسبيا عند المقارنة بينهم البعض، من هذا المنطلق يتم حساب مؤشر الدولار كمتوسط المرجح من أسعار العملات الستة والحصة الأكبر لليورو 50%.

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سعر عملات الدول الأخرى مقابل سعر الدولار الأمريكي

(يتم حساب مؤشر الدولار باعتباره متوسط مرجح من أسعار تلك العملات)

اليورو: 1.10 دولار أمريكي. الين الياباني: 0.0069 دولار أمريكي. الفرنك السويسري: 1.14 دولار أمريكي. الدولار الكندي: 0.74 دولار أمريكي. الكرونا السويدية: 0.093 دولار أمريكي. الجنيه الإسترليني: 1.27 دولار أمريكي.

الدولار، فيتو

تأثر أسواق العملات عالميا

ارتفع مؤشر الدولار قرب مستوى 103.482 نقطة، بينما ثبتت أسعار الذهب قرب مستوى 1890 دولارا للأوقية وفى اتجاه صاعد طفيف، متوازية من صعود الدولار، وبنهاية الأسبوع، استقرت أسعار الخام الأمريكي قرب مستوى 81.20 دولار للبرميل وكذلك، استقرت عقود خام برنت قرب مستوى 85 دولارا للبرميل، حيث أثرت المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين على أسعار النفط هذا الأسبوع.

جدير بالذكر ان أسعار مختلف العملات الرقمية تضررت وبخاصة البيتكوين والتي انخفضت لأدنى مستوى منذ 3 شهور تقريبا، وبخاصة مع التقارير التي تحدثت عن رغبة شركة SpaceX، إحدى الشركات الرائدة والتي يمتلكها إيلون ماسك، ببيع أكثر من 300 مليون دولار من العملات الرقمية، وذلك على الرغم من أن التقارير لم تؤكد موعد البيع، ولكنها ساهمت بكل تأكيد في الانخفاض الكبير بأسعار مختلف العملات الرقمية.