الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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خارج الحدود

بوتين: التخلص من الدولار في التسويات بين دول "بريكس" عملية لا رجعة فيها

بوتين، فيتو
بوتين، فيتو

 

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال كلمته في  قمة "بريكس 2023"، استعداد روسيا للعودة إلى صفقة الحبوب في حال الوفاء الحقيقي بالالتزامات تجاه الجانب الروسي.

التخلص من الدولار في التعاملات بين أعضاء بريكس

ولفت  بوتين، خلال كلمته  اليوم الثلاثاء، أن التخلص من الدولار في التسويات بين دول "بريكس" عملية لا رجعة فيها.
 

وأكد بوتين أن "بريكس" تعمل على تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتسريع النمو الاقتصادي.


وأوضح بوتين أنه هناك تحديات أمام مجموعة "بريكس" من تقلبات أسعار الطاقة والتصرفات غير المسئولة من عدة دول.

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وأشار بوتين إلى أن الاستثمار في دول بريكس زاد بمعدل 6 أضعاف وأكد بوتين أن روسيا ستعمل على إعادة توجيه تدفقات النقل والخدمات اللوجستية إلى شركاء موثوقين بما في ذلك من دول مجموعة "بريكس".
 

ونوّه بوتين إلى أن روسيا قادرة على تعويض صادرات الحبوب الأوكرانية في ظل الإنتاج الجيد هذا العام، وأشار إلى أن وسيا مستعدة لتوزيع الأسمدة الروسية المحتجزة في الموانئ الغربية مجانا.

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وبدأت فعاليات الاجتماع الدولي للقمة الخامسة عشرة "بريكس 2023"، اليوم الثلاثاء، في مدينة جوهانسبرج في جنوب أفريقيا.


بدء فعاليات قمة بريكس 2023

 

ويشارك قادة 4 دول في القمة بصورة شخصية وهم الرئيس الصيني شي جين بينج، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، بينما يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر تقنية الفيديو، في حين يرأس الوفد الروسي المشارك في القمة وزير الخارجية سيرجي لافروف.
 

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