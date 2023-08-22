نجوم الموسيقى العربية يغنون للعندليب بأوبرا الإسكندرية

يستعد نجوم الموسيقى العربية لتقديم سهرة مع العندليب بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجى، وذلك في الثامنة والنصف مساء الأحد 27 أغسطس على مسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية ".

يأتي ذلك في إطار فعاليات المهرجان الصيفى الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر خلال شهر أغسطس.

برنامج حفل العندليب بأوبرا الإسكندرية

يتضمن برنامج حفل نجوم الموسيقى العربية على مسرح سيد درويش— أوبرا الإسكندرية - نخبة من أغانى عبد الحليم التى قدمها على مدار مشواره الفنى الحافل، ومازالت تحيا فى وجدان الشعب المصرى والعربى يؤديها كل من أحمد عفت، محمد الطوخي، ياسر سعيد وكنزى.

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عبد الحليم حافظ

يذكر أن عبد الحليم حافظ أحد رموز الغناء العربى وأهم المطربين العاطفيين المصريين اسمه الحقيقي عبد الحليم على شبانة، ولد في قرية الحلوات بمحافظة الشرقية فى 21 يونيو عام 1929، يعد معجزة غنائية وعقلية فنية متفردة، التحق بمعهد الموسيقى العربية قسم التلحين عام 1943، وتخرج فيه عام 1949، وعمل 4 سنوات مدرسًا للموسيقى بطنطا ثم الزقازيق واخيرًا بالقاهرة، قدم استقالته من التدريس، والتحق بعدها بفرقه الإذاعة الموسيقية عازفا على آله الأوبوا، اكتشفه الإذاعي الكبير حافظ عبد الوهاب وسمح له باستخدام اسمه الأول "حافظ" بدلا من شبانة، قدم أولى أغانيه (صافيني مرة) التي لحنها محمد الموجي وقصيدة "لقاء" كلمات صلاح عبد الصبور والحان كمال الطويل بعدها حقق نجاحا ساحقا ولقب بالعندليب الأسمر، تعاون مع العديد من عباقرة التلحين منهم محمد الموجي، كمال الطويل، بليغ حمدي وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، توفى عبد الحليم حافظ بعد صراع مع المرض عام 1977 تاركًا ارثًا فنيًا ضخمًا ما زال يثرى الساحة الغنائية فى مصر والوطن العربى.