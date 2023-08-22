الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

الأوبرا تواصل استعداداتها لإطلاق فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين 31 (صور)

القلعة، فيتو
القلعة، فيتو

 تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر استعداداتها لإطلاق الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء والتى تفتتح مساء الجمعة 25 أغسطس وتستمر حتى 7 سبتمبر المقبل.

 مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء

ويقول الدكتور خالد داغر إنه جارى العمل على إنهاء كافة الإعدادات الفنية الخاصة بالمسرح والتجهيزات اللوجيستية لاستقبال ضيوف الفعاليات والتى تشمل شاشات ضخمة موزعة فى أرجاء منطقة المسرح لتيسير متابعة العروض والحد من الازدحام إضافة إلى وسائل نقل من بوابة الدخول وحتى المسرح إلى جانب مناطق خدمات للجمهور.

وأشار إلى أن المهرجان طوال تاريخه حظى بحضور مكثف نظرا لتنوع محتواه والذى يناسب مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية، مضيفا ان دورة هذا العام تشهد تطويرا يهدف الى خلق حالة فنية متفردة تعمل على إثراء الساحة الإبداعية فى مصر، مؤكدا أن برنامج الفعاليات يلقى الضوء على الحراك الغنائى والموسيقى المعاصر كما يستلهم الأعمال والمؤلفات الكلاسيكية والحديثة.

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مهرجان القلعة للموسيقى والغناء 

ويعد مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية، هو من المهرجانات التى يرتبط بها الجمهور نظرا لانخفاض سعر تذكرته واستضافته لكبار نجوم ومطربي مصر والوطن العربي وأيضا الفرق الأجنبية، حيث يطلق عليه النقاد والموسيقيين بمهرجان " الناس الغلابة "، وتقدم الدورة الـ 31 الحالية من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، 45 حفلا على مدار 14 يوما متواصل.

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