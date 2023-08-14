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ثقافة وفنون

أحمد العمري يلامس وجدان الجمهور في ختام مهرجان الأوبرا الصيفي

المنشد أحمد العمرى،فيتو
المنشد أحمد العمرى،فيتو

أمسية للإنشاد الدينى اختتمت بها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء بمحافظة البحيرة وأحياها المنشد أحمد العمرى وفرقته.

أحمد العامرى يختتم فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفى للموسيقى والغناء

فعلى مسرح أوبرا دمنهور أطلق أحمد العمرى العنان لصوته الندى ليتردد صدى روحانى لامس الوجدان والهم الروح وارتقى بمشاعر الجميع وأجاد فى أداء العديد من الاعمال الروحانية التي تعبر عن السلام والتسامح والقيم النبيلة للدين الإسلامي كان منها حمدا لك الله، تملكتموا عقلى، لبيك يا سرى، مولاي، صلاة من الرحمن، ياصلاة الزين، لاجل النبى، غالى أنت غالى، صلوا، على من ذكر الله، المسك فاح وقمر.

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وكان الحفل قد بدأ بفقرة موسيقية لفصل العود بمركز تنمية مواهب بأوبرا دمنهور شملت ثلاث الحان هى اما براوه، طير بينا ياقلبي ونسم علينا الهوا.

مهرجان الأوبرا الصيفى للموسيقى والغناء 

جدير بالذكر أن مهرجان الأوبرا الصيفى للموسيقى والغناء بمحافظة البحيرة أقيم بمسرح أوبرا دمنهور على مدار أربعة أيام متصلة وتضمن عروض متنوعة لكل من فريق على مر الأجيال، فريق كورال كيان بقيادة المايسترو أحمد الريانى، فصل الغناء العربى بمركز تنمية المواهب بأوبرا الإسكندرية ودمنهور والمنشد أحمد العمرى وفرقته، إلى جانب عدد من الفقرات الفنية لطلاب مختلف فصول مركز تنمية المواهب.

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فريق الموسيقى العربية على مر الأجيال يطلق مهرجان الأوبرا الصيفى بدمنهور

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مهرجان الأوبرا الصيفي مهرجان الأوبرا الصيفى للموسيقى والغناء أوبرا دمنهور الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا

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