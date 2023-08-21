الإثنين 21 أغسطس 2023
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اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض اليوم، كيلو الفراخ البيضاء يسجل هذا السعر في الأسواق

أسعار الدواجن والبيض
أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت في الأسواق، سجلت  أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 21-8-2023، استقرارًا ملحوظًا، حيث استقر سعر كيلو الفراخ البيضاء والدواجن الحمراء، كما استقرت أسعار البيض والكتاكيت، فضلًا عن استقرار سعر أعلاف الصويا والذرة المستوردة وعلف الدواجن.

«فيتو» في السطور التالية، تستعرض أسعار كل من: الدواجن والبيض والأعلاف والكتاكيت في المزرعة وفي المحلات اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023.

أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

أسعار الدواجن جملة في المزارع اليوم الإثنين

وتباينت  أسعار الدواجن في بورصة الدواجن «جملة» اليوم الإثنين، حيث سجلت الفراخ البيضاء سعر من 56 جنيهًا إلى 57 جنيهًا، واستقرت أسعار الدواجن الحمراء والساسو لتتراوح من سعر 103 إلى 104 جنيهات.

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أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق اليوم الإثنين

أما سعر الفراخ البيضاء والبلدي للمستهلك، فتباينت أسعار الفراخ البيضاء والبلدي في المحلات اليوم الإثنين، وبلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 69.2 جنيه، ليبلغ أدنى سعر لها نحو 61 جنيهًا، مقابل 85 جنيهًا أعلى سعر لها.

وعن أسعار الدواجن البلدي اليوم الإثنين، بلغ متوسط سعر الدواجن البلدي 109.2 جنيه، ليبلغ أدنى سعر لها 77 جنيهًا مقابل 130 جنيهًا أعلى سعر لكيلو الفراخ البلدي في الأسواق.

أسعار البيض في المزارع اليوم الإثنين

 أسعار البيض في المزرعة، اليوم الإثنين، سجل سعر كرتونة البيض الأبيض من 107 جنيهات إلى 108 جنيهات، كرتونة البيض الأحمر من 109 إلى 110 جنيهات، كرتونة البيض بلدي تتراوح بين 119 إلى 120 جنيهًا.

أسعار البيض في بورصة البيض اليوم الإثنين

أما في أسعار بورصة البيض اليوم الإثنين، تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض من 103 إلى 107.75 جنيه، كرتونة البيض الأحمر من 105 جنيهات إلى 110 جنيهات.

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الإثنين

 أسعار الأعلاف اليوم الإثنين، سجل طن ذرة أرجنتيني / برازيلي نحو 12800 جنيه، ذرة أوكراني نحو 11500 جنيه، صويا 46% بسعر 27 ألف جنيه، صويا 44% بسعر 26 ألف جنيه، كسب صويا بسعر 27 ألف جنيه.

أما أسعار أعلاف الدواجن، سجل علف بادي 23% يتراوح من 21690 جنيهًا إلى 21500 جنيه، علف الناهي 19 % بسعر من 21440 جنيهًا إلى 21350 جنيهًا، العلف النامي 21 % بسعر من 21575 جنيها إلى 21450 جنيهًا. 

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الإثنين، فيتو

أسعار الكتكوت في بورصة الدواجن

أما  أسعار الكتكوت اليوم  الإثنين، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، فتراوحت من 16.5 إلى 19.5 جنيه، وبلغ كتكوت أبيض قطعان من 15.5 جنيهًا إلى 15.75 جنيه، سعر كتكوت بلدي من 7.5 جنيه إلى 8.5 جنيه،  كتكوت ساسو سعر من 11جنيهًا إلى 12 جنيهًا.

وسجل كتكوت هجين من 9.5 جنيه إلى 10.5 جنيه، كتكوت جيل ثاني سعر من 10.5 إلى 11.5 جنيه، كتكوت ساسو بيور بسعر من 13 جنيهًا إلى 14 جنيهًا،  كتكوت روزي بيور سعر من 10.5 إلى 11.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الإثنين

وعن  أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الإثنين، سجل كتكوت أربو سعر 16.5 جنيهًا، كتكوت إيفيان بسعر 17.5 جنيه، كتكوت روص من 17.5 جنيه إلى 20 جنيهًا، كتكوت ساسو بسعر 12 جنيهًا، كتكوت كب بسعر 18 جنيهًا.

وبلغ كتكوت أبيض بسعر 20 جنيهًا، كتكوت روزي سعر 10 جنيهات، كتكوت أر بسعر 19 جنيهًا.

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أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 20-8-2023

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انخفاض أسعار الدواجن في المنيا اليوم السبت 19-8-2023

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