الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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محافظات

إجراء جراحة قلب مفتوح بمستشفى الزقازيق العام بالشرقية

إجراء جراحة قلب مفتوح
إجراء جراحة قلب مفتوح بمستشفى الزقازيق العام بالشرقية-فيتو

قام الفريق الطبي بقسم جراحات القلب المفتوح، بقيادة  الدكتور علي محمد رفعت أستاذ جراحة القلب والصدر بكلية الطب جامعة الزقازيق والمشرف العام على جراحة القلب والصدر، والدكتور خالد مصطفي حلمي أستاذ التخدير بكلية الطب جامعة الزقازيق، بإجراء عملية جراحة قلب مفتوح عالية الخطورة، لمريضة كانت تعاني من ارتجاع شديد بالصمام الميترالي وضيق بنفس الصمام، مع ارتفاع في ضغط الشريان الرؤي وتضخم بالقلب، ورفرفة اذينية مع ارتجاع شديد بالصمام ثلاثي الشرفات. 

 

كما تعاني المريضة من سمنة مفرطة، وعدم انتظام السكر، وتم إجراء جراحة قلب مفتوح لتغيير الصمام الميترالي بصمام قلب صناعي، وإصلاح الصمام ثلاثي الشرفات، والحالة مستقرة، والمريضة الآن بالعناية المركزة، وتتلقى الرعاية الصحية بالمستشفى، تحت إشراف أطباء القلب، بعد إجراء جراحة القلب المفتوح لها بنجاح. 

 

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صحة الشرقية: الكشف على 2800 بقافلة طبية بفاقوس

اهتمامات القيادة السياسية بإنهاء قوائم الانتظار 

وذلك في ضوء اهتمامات القيادة السياسية الهائلة بصحة المواطن المصري، والمبادرات المتعددة التي أطلقها  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للصحة العامة، لخلو المجتمع من الأمراض وتمتعه بالصحة والرفاهية، والتي تضم المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية، وتنفيذًا لتوجيهات  الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتعليمات  الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمستشفيات الصحة بالمحافظة، واستمرارا لنجاحات منظومة العلاج على نفقة الدولة.

 

الوكيل يقدم الشكر لشاهين 

وقال المحاسب محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية الدكتور هشام شوقى مسعود  وكيل وزارة الصحة بالشرقية قد قدم  الشكر للدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي والمشرف على جراحات القلب والقسطرة القلبية، وللدكتور أحمد عبدالسلام مدير مستشفى الزقازيق العام، ولجميع الطاقم الطبي المشارك في هذا العمل من السادة الأطباء وهيئة التمريض والفنيين، والخدمات المعاونة، لجهودهم المبذولة في خدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

 

زيارة مفاجئة لمدينة صان الحجر 

هذا وقد أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، زيارة مفاجئة للمركز الطبي بصان الحجر القبلية، تفقد خلالها الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين المترددين علي المركز، وذلك للتأكد من انتظام سير العمل، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتواجد القوي البشرية في أماكن تقديم الخدمة.وتفقد خدمات المبادرات الرئاسية المختلفة كمبادرة دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ودعم صحة الأم والجنين، والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولاده، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وغيرها، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة.

مرور مفاجئ لوكيل صحة الشرقية على مستشفى أولاد صقر

تفقد الحضانات للتأكد من وجود أدويتها والمستلزمات 

 وقال المحاسب محمود عبد الفتاح  المتحدث الرسمى عن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية وكيل الوزارة الصحة بمحافظة الشرقية حرص  على تفقد قسم الحضانات، للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وعدم وجود أي معوقات تؤثر علي سير العمل، مختتما زيارته للمركز الطبي بتفقد سلسلة التبريد للتأكد من سلامتها، وحفظ الطعوم وفقًا لدرجات الحرارة المناسبة لها وتواجد الأرصدة الكافية من الطعوم، مقدما الشكر لمدير الإدارة والفريق الطبي بالمركز علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين. يأتى ذلك  ضمن جولته الميدانية اليوم لمتابعة منافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية.

 

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الدكتور محمد على رفعت استاذ جراحة القلب والصدر كلية الطب جامعة الزقازيق المشرف العام على الجراحة الدكتور شريف شاهين الدكتور هشام شوقي مسعود

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