إجراء عملية قسطرة قلبية وتركيب جهاز CRTP لأول مرة في مستشفيات الصحة بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماما خاصًا بتطوير قطاع الصحة والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين وللمترددين على المستشفيات الحكومية إيمانًا بحق كل مواطن في الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لأعلى معايير الجودة.

وثمن المحافظ مجهودات مديرية الشؤون الصحية وسعيها الدائم بالتعاون مع المحافظة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتزويد المستشفيات ومنافذ تقديم الخدمة بكافة الأجهزة الطبية الحديثة لتقديم خدمة صحية وعلاجية للمرضي والقضاء على قوائم الانتظار لبناء مجتمع سليم قادر على العمل والتنمية.

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تركيب جهاز CRTP للقلب لاول مرة بالشرقية

ومن جانبه أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة إلى أنه تنفيذًا لمبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ١٠٠ يوم صحة ومبادرةالانتهاء من قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية ولرفع الأعباء عن كاهل المرضي قام الفريق الطبي بقسم القسطرة القلبية بمستشفى الزقازيق العام بإجراء قسطرة قلبيه وتركيب أول جهاز CRTP للقلب وذلك للمرة الأولى بمستشفيات الصحة.

وأضاف أن جهاز CRTP للقلب يجعل حجرات القلب تنقبض بطريقة أكثر تنظيمًا وكفاءه لإعاده التزامن القلبي، مشيرًا إلى أن أطباء قسم القسطرة القلبية بمستشفى الزقازيق العام، قاموا حتى الآن منذ افتتاح القسم بإجراء ١٦٨١ حالة قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية، وتم تركيب الدعامات اللازمة للمرضى حسب التشخيص الطبي لكل مريض، وذلك بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة لهم.

زيارة مفاجئة للمركز الطبي بصان الحجر

هذا وكان الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أجرى زيارة مفاجئة للمركز الطبي بصان الحجر القبلية، تفقد خلالها الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين المترددين علي المركز، وذلك للتأكد من انتظام سير العمل، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتواجد القوي البشرية في أماكن تقديم الخدمة.وتفقد خدمات المبادرات الرئاسية المختلفة كمبادرة دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ودعم صحة الأم والجنين، والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولاده، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وغيرها، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة.

تفقدالحضانات للتأكد من وجود ادويتها والمستلزمات

وقال المحاسب محمود عبد الفتاح المتحدث الرسمي عن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية وكيل الوزارة الصحة بمحافظة الشرقية حرص على تفقد قسم الحضانات، للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير العمل، مختتما زيارته للمركز الطبي بتفقد سلسلة التبريد للتأكد من سلامتها، وحفظ الطعوم وفقًا لدرجات الحرارة المناسبة لها وتواجد الأرصدة الكافية من الطعوم، مقدما الشكر لمدير الإدارة والفريق الطبي بالمركز علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين. يأتي ذلك ضمن جولته الميدانية اليوم لمتابعة منافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية.

أنهت الصحة قافلة عرب درويش بعد الكشف على 2800 مواطن

هذا وقد أنهت القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية عرب درويش، التابعة لمركز ومدينة فاقوس، بمحافظة الشرقيةعملها، والتي أستمرت لمدة يومان، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد علي أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظًا علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية. ضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "١٠٠ يوم صحة"، والتي تم اطلاقها تحت شعار "من أول يوم معاك"، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتورهشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين