توريد 536 ألف طن قمح اليوم

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية انتهاء موسم توريد القمح المحلي لعام ٢٠٢٣، والذي انطلق منذ شهر أبريل الماضي بإجمالي كمية توريد بلغت٥٣٥٩٩٤ طن و٨٠٠ كيلو قمح وكمية تقاوي موردة بلغت ٣٤٧٠٧ طن و٧٢٥ كيلو ليصل الإجمالي إلى ٥٧٠٧٠٢ طن و٥٢٥ كيلو قمح بنسبة 100.12 % وذلك بمراكز التجميع والصوامع على مستوى المحافظة لافتًا إلى أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا الموسم بلغت ٣٨٠٠٦١ فدان بنطاق دائرة المحافظ

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موسم هذا العام من أنجح المواسم فى توريد القمح

ة.مشيرا إلى أن هذا الموسم يُعد واحدًا من أنجح مواسم التوريد للقمح المحلى وذلك بعد أن تصدرت المحافظة المركز الأول في التوريد على مستوى محافظات الجمهورية مثمنا دور كافة الجهات المشاركة في أعمال توريد القمح المحلي ( رؤساء المراكز والمدن - مديريتي الزراعة والتموين – مباحث التموين - الإدارة العامة للمرور ) في تذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين.

توريد القمح تم وفقا للضوابط

وأضاف المحافظ أن أعمال توريد محصول القمح تمت وفقًا للضوابط والاشتراطات اللازمة والمعايير المختلفة للحفاظ عليه من الفساد والتلف والتي ساهمت في إنجاح موسم الحصاد والتوريد وتصدر المحافظة المركز الأول في التوريد على مستوى محافظات الجمهورية.وكانت مديرية التموين بمحافظة الشرقية قد صرحت في أبريل الماضي أن مواقع التخزين للاقماح المحلية بنطاق المحافظة بلغت 58 موقع ما بين صوامع وشون وهناجر حكومية مطورة تابعة لكل من (البنك الزراعي المصري ـ الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين ـ الشركة العامة للصوامع والتخزين - شركة مطاحن شرق الدلتا ـ شركة مطاحن شمال) تستخدم كمراكز تجميع فضلًا عن عدد من الصوامع الخاصة بالمحافظة.

المحافظ يكلف فايزة عبدالرحمن

هذا وكان كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة تموين الشرقية والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمتابعة الدورية لأسعار السلع والتأكد من توافرها وضمان وصول الدعم لحماية حقوق المواطن الإستهلاكية..

ضبط 8 أطنان قمح محملة على سيارة جامبو

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الإدارة بحملات تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة، وقد تمكنت الحملة أثناء مرورها علي طريق ههيا الدائري من ضبط سيارة جامبو بيضاء اللون محملة بكمية من القمح المحلي موسم حصاد 2023 مقدارها ( 7 ) طن و( 645 ) كيلو جرام مجمعة ومهربة بغرض بيعها في السوق السوداء، وتم تحرير المحضر رقم 12599 لسنة 2023 جنح ههيا وتم التحفظ علي المضبوطات بشونة أبوشعبان بالزقازيق علي ذمة المحضر.

إدارة تموين بلبيس محافظة الشرقية

وتمكنت إدارة تموين بلبيس برئاسة الأستاذ أحمد حسين مدير الإدارة ومفتشي الإدارة من ضبط مصنع لتعبئة الزيوت النباتية عبارة عن زيت طعام خام مكرر لإعادة تعبئته يعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة واستخدام زيت نباتي سبق استخدامه مجهول المصدر وعليه تم التحفظ على الكمية المضبوطة بمقدار ٤٠٠٠٠ لتر زيت طعام ما يُعادل ٤٠ طن وتم تحرير محضر جنحة بالواقعة رقم ١٥٦٩١ جنح مركز شرطة بلبيس لسنة 2023 ضد صاحب المصنع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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