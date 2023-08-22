بعد التحقيق والاعتذار، مصير كزبرة مع الغناء بسبب أزمة أحمد زويل

شهدت الساعات الماضية، بعض التفاصيل الجديدة في أزمة مؤدي المهرجانات أحمد خالد الشهير بـ “كزبرة”، وذلك بسبب استخدامه صورة العالم “أحمد زويل” في كليبه الجديد “عليا الطلاق”

في هذا السياق، كشف مصدر مقرب من “كزبرة”، عن عودته للغناء، بعد التحقيق معه، وتقديم اعتذار رسمي لأسرة العالم أحمد زويل، حيث أكد أن كل ما حدث ليس له علاقة بتطبيق القانون.

وأشار المصدر، أن كزبرة، موقوف عن الغناء، لحين إصدار قرار نهائي بشأنه، موضحًا أن الإيقاف يقتصر علي الأفراح والحفلات، وليس له علاقه بطرح الأغاني علي مواقع التواصل أواليوتيوب.

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علي الجانب الآخر، كانت نقابة المهن الموسيقية، صدمت مؤدي المهرجانات، بالبيان التي أصدرته بخصوص نتيجة التحقيق مع مطرب المهرجانات كزبرة، الذي خلص إلى إيقافه عن العمل وتحويله للتحقيق، وإلغاء ترخيصه، وتحرير محضر ضده في النيابة العامة بعد طرح كليب أغنيته الجديدة عليا الطلاق كله بيكدب.

وجاء بيان نقابة المهن الموسيقية كالتالي: أولًا إبلاغ النيابة العامة بالواقعة لاتخاذ شئونها في توجيه تهمة إهانة وتحقير رمز من رموزنا الراسخة في وجدان الشعب المصري والجديرة بالاحترام والتقدير الدكتور أحمد زويل، وكذا مخالفة المشكو في حقه للإقرار الموقع منه بالالتزام الكامل بالمظهر اللائق وحسن اختيار الكلمات وعرضها على الرقابة على المصنفات الفنية ونقابة المهن الموسيقية قبل طرحها.

وتابع: ثانيا إبلاغ الرقابة على المصنفات بالواقعة، حيث إن المؤدي أحمد خالد الشهير بكزبرة، قام بطرح مصنفًا فنيا للتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون الحصول على موافقة الرقابة على المصنفات.

وأضاف البيان: ثالثا إلغاء التصريح السنوي للمؤدي أحمد خالد الشهير بكزبرة- لمخالفته نص المادة 61 من القانون رقم 35 لسنة 1978 واللائحة الداخلية للنقابة التي توجبان الالتزام بآداب المهنة وتقاليد المجتمع وعدم استخدام كلمات تخرج عن مضمونها الاجتماعي والأخلاقي باللفظ أو الإيحاء، أو إهانة أي رمز من الرموز الأصيلة في وجدان المصريين والعرب.. رابعًا: للعرض على المجلس لاتخاذ القرار المناسب في ضوء الرأي القانوني.

علي الجانب الأخر، حضر، مؤدي المهرجانات أحمد خالد الشهير بـ “كزبرة”، لنقابة المهن الموسيقية، للتحقيق معه في واقعة استخدام صورة العالم أحمد زويل في كليب “عليا الطلاق"

وفور انتهاء التحقيقات، كشف الدكتور محمد عبد الله المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، ما حدث داخل أروقة النقابة حيث قال: “حضر اليوم أحمد خالد الشهير بكزبرة، ومثل أمام الشئون القانونية لسؤاله فيما نسب إليه من الاتهام الوارد بالإساءة إلي العالم الجليل الفاضل الدكتور أحمد زويل في مقطع فيديو”

وتابع: “وبعد حضور كزبرة وسؤاله تم تقديم اعتذار منه، وأنه قام بحذف الصورة من الفيديو وأنه لم يكن يقصد الإساءة أبدا وأنها كانت رؤية مخرج العمل، وصرح بانه يحترم علماء مصر والدكتور أحمد زويل وانه، صحح ما أخطأ فيه ولن يعود الي تكرار الفعل مرة أخري وتم توقيعه علي محضر التحقيق، وسيتم عرض نتيجة التحقيق علي السيد النقيب العام لاتخاذ القرار بهذا الشأن”

وكان مؤدي المهرجانات الشعبية أحمد خالد الشهير بـ كزبرة، استجاب لقرار الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، وذلك بعدما أعلن إيقافه وتحويله للتحقيق، على خلفية استخدام صورة العالم أحمد زويل، في فيديو كليب أغنيته عليا الطلاق كله بيكدب.

في هذا السياق، حذف “كزبرة” من الكليب صورة العالم أحمد زويل، ولفظ عليا الطلاق، والتي تسببت في أزمة بين مؤدي المهرجانات كزبرة، ونقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، مما ترتب عليه إيقافه عن العمل وإيقاف ترخيصه وتحرير محضر ضده.