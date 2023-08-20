نادية مصطفى عن زواجها من أركان فؤاد: اختبرني سنتين ووسط حد عشان يتقدملي

كشفت الفنانة نادية مصطفي عن قصة زواجها من الفنان السوري أركان فؤاد، مشيرة إلى أن القصة بدأت بسبب أغنية “مكتوب عليا”.

قصة زواج نادية مصطفي وأركان فؤاد

وقالت “نادية” في تصريح خاص لـ"فيتو":" أنا سجلت اغنية مكتوب عليا في الأستديو وقتها كان في يوم عيد ميلادي وأركان جاء إلي هناك للاستماع إلي أغنيتي الجديدة وقدم لي التهنئة بمناسبة عيد ميلادي وبعدها بفترة أبتدت العلاقة تتوطد كأصدقاء.

وأضافت:" إلي أن أركان تحدث مع صديقة مشتركة بيني وبينه واخبرها انه يريد التقدم لي من أجل الزواج، متابعة:" وأنا حتي ساعتها كنت مستغربة جدا من موضوع أن في العصر بتاعنا دا راجل يوسطت حد علشان يتقدم كنت مستغربة جدا ولكن حسيت إنه إنسان محترم وجاد ثم وقعت قصة الحب وتكللت بالنجاح وكمان هو قالي ‘نه قعد سنتين فيما معناه كان بيختبرني وحطاطني تحت المنظار وكان بيحبني.

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نادية مصطفى تتحدث عن علي الحجار ومدحت صالح

ومن ناحية أخرى، كانت الفنانة نادية مصطفي عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، كشفت عن أكثر شيء تخشاه قائلة: "أكثر شيء أخاف منه أن يخونني صوتي أو أفقد حب الجمهور".

وأكدت نادية مصطفي أنها تتمنى عمل ديو غنائي مع عدد من المطربين ومن أبرزهم علي الحجار ومدحت صالح، وقالت في تصريح خاص لـ"فيتو": "أنا تعاونت مع هاني شاكر في ديو بعنوان “حاجة غريبة” والجمهور طلب منا أن نصور ديو الأغنية لأن صوتنا لائق علي بعضنا البعض".

وتابعت:" الديو الغنائي أصبح لونا نادر في الوقت الحالي وبالطبع أتمني أن أجد موضوعا يليق بنا سواء أنا أو أركان أو أنا وهاني شاكر كما أتمني عمل ديو غنائي مع مدحت صالح وعلي الحجار ومحمد الحلو ومحمد ثروت هذه أصوات رائعة للغاية وأتعلم منها وهناك أصوات كثيرة موجودة علي الساحة الفنية أحب أن أتعاون معها في ديو غنائي.

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