مباريات غزل المحلة في دوري المحترفين بعد الهبوط من الممتاز

قرعة دوري المحترفين، يفتتح غزل المحلة الهابط حديثا من الدوري الممتاز مبارياته بدوري المحترفين بمواجهة جمهورية شبين في الجولة الأولى خارج ملعبه.

مباريات غزل المحلة في دوري المحترفين

1- جمهورية شبين مع غزل المحلة

2- غزل المحلة مع حرس الحدود

3- غزل المحلة مع أبوقير للأسمدة

4- الاتصالات مع غزل المحلة

5- غزل المحلة مع مكادي

6- أسوان مع غزل المحلة

7- غزل المحلة مع القناة

8- بترول أسيوط مع غزل المحلة

9- غزل المحلة مع لافيينا

10- المقاصة مع غزل المحلة

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11- غزل المحلة مع راية

12- طنطا مع غزل المحلة



13- غزل المحلة مع وادي دجلة

14- السكة الحديد مع غزل المحلة

15- غزل المحلة مع النصر للتعدين



16- بروكسي مع غزل المحلة

17- غزل المحلة مع بتروجت

18- النجوم مع غزل المحلة

19- غزل المحلة مع دكرنس

وأجرت لجنة المسابقات بدوري القسم الثاني، اليوم الثلاثاء، مراسم قرعة دوري القسم الثاني “أ” دوري المحترفين، بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة في حضور مندوبي الفرق المشاركة.

ويشارك في دوري المحترفين 20 فريقا وهم غزل المحلة وأسوان وحرس الحدود وطنطا وراية ووادي دجلة ومصر المقاصة والسكة الحديد ولافيينا والنصر للتعدين وبترول أسيوط وبروكسي والقناة وبتروجيت والنجوم ومكادى ودكرنس والمصرية للاتصالات وجمهورية شبين وأبو قير للأسمدة.

خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة

نظام دوري المحترفين 2023 -2024

ويشارك في دوري المحترفين 20 فريقا، ومن المقرر ان يقام دوري المحترفين من دور واحد في المرحلة الأولي ثم إقامة دورى من دور واحد للانديه اصحاب المراكز من الاول حتى المركز العاشر لتحديد الفريقان الصاعدان مباشره إلى الدوري العام القسم الاول موسم 2025/2024 وتحديد الفريق صاحب المركز الثالث للمشاركة في دورة التصفية الرباعية مع الثلاث اندية من المجموعة الثانية.



كما يتم تنظيم دورى من دور واحد للفرق اصحاب المراكز من الحادى عشر الى العشرين لتحديد الستة فرق الهابطة للقسم الثاني ( المجموعة الثانية) موسم 2025/2024.



مباريات الجولة الأولي لدوري المحترفين

طنطا مع راية

وادي دجلة مع مصر المقاصة

السكة الحديد مع لافيينا

النصر للتعدين مع بترول أسيوط

بروكسي مع القناة

بتروجيت مع اسوان

النجوم مع مكادى

دكرنس مع المصرية للاتصالات

جمهورية شبين مع غزل المحلة

حرس الحدود مع ابو قير للأسمدة



مباريات الجولة الثانية لدوري المحترفين

راية مع وادي دجلة

غزل المحلة مع حرس الحدود

الاتصالات مع جمهورية شبين

مكادي مع دكرنس

أسوان مع النجوم

القناة مع بتروجت

بترول أسيوط مع بروكسي

لافيينا مع النصر للتعدين

مصر المقاصة مع السكة الحديد

أبوقير للأسمدة مع طنطا

مباريات الجولة الثالثة لدوري المحترفين

وادي دجلة مع طنطا

السكة الحديد مع راية كفر الدوار

النصر للتعدين مع مصر المقاصة

بروكسي مع لافيينا

بتروجت مع بترول أسيوط

النجوم مع القناة

دكرنس مع أسوان

جمهورية شبين مع مكادي

حرس الحدود مع الاتصالات

غزل المحلة مع أبوقير للأسمدة

مباريات الجولة الرابعة لدوري المحترفين

راية مع النصر للتعدين

طنطا مع السكة الحديد

الاتصالات مع غزل المحلة

مكادي مع حرس الحدود

أسوان مع جمهورية شبين

القناة مع دكرنس

بترول أسيوط مع النجوم

لافيينا مع بتروجت

مصر المقاصة مع بروكسي

أبوقير للأسمدة مع وادي دجلة

مباريات الجولة الخامسة لدوري المحترفين

السكة الحديد مع وادي دجلة

النصر للتعدين مع طنطا

بروكسي مع راية

بتروجيت مع مصر المقاصة

النجوم مع لافيينا

دكرنس مع بترول أسيوط

جمهورية شبين مع القناة

حرس الحدود مع أسوان

غزل المحلة مع مكادي

الاتصالات مع أبوقير للأسمدة

مباريات الجولة السادسة لدوري المحترفين

راية مع بتروجت

طنطا مع بروكسي

وادي دجلة مع النصر للتعدين

مكادي مع الاتصالات

أسوان مع غزل المحلة

القناة مع حرس الحدود

بترول أسيوط مع جمهورية شبين

لافيينا مع دكرنس

مصر المقاصة مع النجوم

أبوقير للأسمدة مع السكة الحديد

مباريات الجولة السابعة لدوري المحترفين

النصر للتعدين مع السكة الحديد

بروكسي مع وادي دجلة

بتروجت مع طنطا

النجوم مع راية

دكرنس مع مصر المقاصة

جمهورية شبين مع لافيينا

حرس الحدود مع بترول أسيوط

غزل المحلة مع القناة

الاتصالات مع أسوان

مكادي مع أبوقير للأسمدة

مباريات الجولة الثامنة لدوري المحترفين

راية مع دكرنس

طنطا مع النجوم

وادي دجلة مع بتروجت

السكة الحديد مع بروكسي

أسوان مع مكادي

القناة مع الاتصالات

بترول أسيوط مع غزل المحلة

لافيينا مع حرس الحدود

المقاصة مع جمهورية شبين

أبوقير للأسمدة مع النصر للتعدين

مباريات الجولة التاسعة لدوري المحترفين

بروكسي مع النصر للتعدين

بتروجت مع السكة الحديد

النجوم مع وادي دجلة

دكرنس مع طنطا

جمهورية شبين مع راية

حرس الحدود مع المقاصة

غزل المحلة مع لافيينا

الاتصالات مع بترول أسيوط

مكادي مع القناة

أسوان مع أبوقير للأسمدة

مباريات الجولة العاشرة لدوري المحترفين

راية مع حرس الحدود

طنطا مع جمهورية شبين

وادي دجلة مع دكرنس

السكة الحديد مع النجوم

النصر للتعدين مع بتروجت

القناة مع أسوان

بترول أسيوط مع مكادي

لافيينا مع الاتصالات

المقاصة مع غزل المحلة

أبوقير مع بروكسي

مباريات الجولة الـ 11 لدوري المحترفين

بتروجت مع بروكسي

النجوم مع النصر للتعدين

دكرنس مع السكة الحديد

جمهورية شبين مع وادي دجلة

حرس الحدود مع طنطا

غزل المحلة مع راية

الاتصالات مع المقاصة

مكادي مع لافيينا

أسوان مع بترول أسيوط

القناة مع أبوقير للأسمدة

مباريات الجولة الـ 12 لدوري المحترفين

راية مع الاتصالات

طنطا مع غزل المحلة

وادي دجلة مع حرس الحدود

السكة الحديد مع جمهورية شبين

النصر للتعدين مع دكرنس

بروكسي مع النجوم

بترول أسيوط مع القناة

لافيينا مع أسوان

المقاصة مع مكادي

أبوقير للاسمدة مع بتروجت

مباريات الجولة الـ 13 لدوري المحترفين

النجوم مع بتروجت

دكرنس مع بروكسي

جمهورية شبين مع النصر للتعدين

حرس الحدود مع السكة الحديد

غزل المحلة مع وادي دجلة

الاتصالات مع طنطا

مكادي مع راية

أسوان مع المقاصة

القناة مع لافيينا

بترول أسيوط مع أبوقير للأسمدة

مباريات الجولة الـ 14 لدوري المحترفين

راية مع أسوان

طنطا مع مكادي

وادي دجلة مع الاتصالات

السكة الحديد مع غزل المحلة

النصر للتعدين مع حرس الحدود

بروكسي مع جمهورية شبين

بتروجت مع دكرنس

لافيينا مع بترول أسيوط

المقاصة مع القناة

أبوقير للأسمدة مع النجوم

مباريات الجولة الـ 15 لدوري المحترفين

دكرنس مع النجوم

جمهورية شبين مع بتروجت

حرس الحدود مع بروكسي

غزل المحلة مع النصر للتعدين

الاتصالات مع السكة الحديد

مكادي مع وادي دجلة

أسوان مع طنطا

القناة مع راية

بترول أسيوط مع مصر المقاصة

لافيينا مع أبوقير للأسمدة

مباريات الجولة الـ 16 لدوري المحترفين

راية مع بترول أسيوط

طنطا مع القناة

وادي دجلة مع أسوان

السكة الحديد مع مكادي

النصر للتعدين مع الاتصالات

بروكسي مع غزل المحلة

بتروجت مع حرس الحدود

النجوم مع جمهورية شبين

المقاصة مع لافيينا

أبوقير للأسمدة مع دكرنس

مباريات الجولة الـ 17 لدوري المحترفين

جمهورية شبين مع دكرنس

حرس الحدود مع النجوم

غزل المحلة مع بتروجت

الاتصالات مع بروكسي

مكادي مع النصر للتعدين

أسوان مع السكة الحديد

القناة مع وادي دجلة

بترول أسيوط مع طنطا

لافيينا مع راية

المقاصة مع أبوقير للأسمدة

مباريات الجولة الـ 18 لدوري المحترفين

راية مع مصر المقاصة

طنطا مع لافيينا

وادي دجلة مع بترول أسيوط

السكة الحديد مع القناة

النصر للتعدين مع أسوان

بروكسي مع مكادي

بتروجت مع الاتصالات

النجوم مع غزل المحلة

دكرنس مع حرس الحدود

أبوقير للأسمدة مع جمهورية شبين

مباريات الجولة الـ 19 لدوري المحترفين

حرس الحدود مع جمهورية شبين

غزل المحلة مع دكرنس

الاتصالات مع النجوم

مكادي مع بتروجت

أسوان مع بروكسي

القناة مع النصر للتعدين

بترول أسيوط مع السكة الحديد

لافيينا مع وادي دجلة

المقاصة مع طنطا

أبوقير للأسمدة مع راية كفر الدوار