رئيس دكرنس عن دوري المحترفين: اتحاد الكرة يدير مسابقة لن يحاسب عليها

دوري المحترفين، أكد الخضر إبراهيم رئيس نادي دكرنس، أن أقل نادي متواجد بدوري المحترفين سيصرف حوال 25 مليون جنيه.

وقال الخضر إبراهيم: أن النادي الذي سيصرف 25 مليون جنيه يضمن الهبوط للقسم الثاني لأنه مبلغ قليل جدًا بالنسبة لإنتقالات الفريق وحجز الملاعب والفندق.

وتابع: في الوقت الذي لم يتم فيه تسويق المسابقة مثلما وعد مجلس ادارة اتحاد الكرة، فكلمة دوري المحترفين ليست على مايسمى لانه “مش محترف ”.

وقال: اتحاد الكرة وضع نظام ولوائح لدوري لم يستمر فيه خاصه وان مجلس الجبلاية الحالي لن يضل في منصبه نظرًا لإقامة انتخابات جديدة لتعيين مجلس جديد قبل انتهاء الموسم وبالتالي لم يحاسبوا على ما يفعلوه بالدوري حاليًا.

وأضاف: على اتحاد الكرة أن يحاسب من الان على مسابقة ستنتهي بالفشل اليقين وعلينا العودة للنظام القديم، فما يحدث الأن “فوضى منظمة ”لا تليق بالكرة المصرية.

وأقيمت مساء اليوم مراسم سحب قرعة بطولة دوري القسم الثاني "المجموعة الاولى" والمعروف بدوري المحترفين.

واسفرت قرعة الجولة الأولى من البطولة عن المواجهات التالية:

راية X طنطا

وادي دجلة X المقاصة

السكة X لافيينا

النصر للتعدين X بترول اسيوط

بروكسي X القناة

بتروجيت X اسوان

النجوم X مكادي

دكرنس X المصرية للاتصالات

جمهورية شبين X غزل المحلة

حرس الحدود X ابو قير للاسمدة

وتواجد عدد من ممثلي الأندية بمقر اتحاد الكرة حاليًا انتظارًا لقرعة دوري المحترفين والتي ستقام بعد قليل.

واكدت الاندية أن إقامة دوري المحترفين من دور واحد غير عادل وغير منصف وذلك لإنتهاء الدوري مبكرًا فماذا ستفعل الأندية باقي الموسم ؟.

وتابع مسؤولي الاندية أن اتحاد الكرة رجع بالكرة المصرية للخلف خاصه مع نظام الصعود والهبوط ووجود أندية من القاهرة والجيزة بمجموعة الصعيد والتي من السهل أن تصعد من خلالها للدوري الممتاز، وهو ما حدث مع نادي الشرقية للدخان من قبل.

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وأعلنت إدارة المسابقات باتحاد الكرة المصري، في وقت سابق، اللائحة المنظمة لمسابقة دوري القسم الثاني بمجموعتيه الأولى والثانية.

وتجري لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، ظهر اليوم الثلاثاء مراسم قرعة دوري القسم الثاني أ بمسماه الجديد “دوري المحترفين” والذي يضم 20 فريقًا.

وحددت اللائحة التي أصدرها اتحاد الكرة الأربعاء قبل الماضي، نظام الهبوط في الموسم الجديد، من دوري المحترفين إلى دوري القسم الثاني ب، وكذلك الهبوط من دوري القسم الثاني ب، إلى دور القسم الثالث على النحو التالي:

أولا: الهبوط في دوري المحترفين

الأندية التي تحتل المراكز الست الأخيرة في دوري المحترفين (القسم الثاني أ) بعد إقامة دوري من دور واحد بين الأندية من المركز الحادي عشر للمركز العشرين، تهبط مباشرة لدوري القسم الثاني ب في الموسم 2024 - 2025، في حين تصعد بدلا منها الأندية الست التي تحتل صدارة المجموعات الست في دور القسم الثاني ب لدوري المحترفين (القسم الثاني أ).

نظام الهبوط في دوري القسم الثاني أ، ب، فيتو

ثانيا: الهبوط في دوري القسم الثاني ب

الأندية التي تحتل المركز الأخير في المجموعات الست بدوري القسم الثاني ب، تهبط مباشرة لدوري القسم الثالث في الموسم بعد القادم 2024 - 2025.

أصدرت أندية الدوري المحترفين بيانًا جديدًا للرد على إعلان إدارة المسابقات باتحاد الكرة المصري، اللائحة المنظمة لمسابقة دوري القسم الثاني بمجموعتيه الأولى والثانية.

وأكدت الأندية أن اتحاد الكرة يومًا بعد يوم يسيء لنفسه ويبرهن جهله باللوائح وعليه أن ينفذ المادة 33 بإقامة جمعية عمومية للاتحاد.

وتابع البيان: أن بيان اتحاد الكرة أظهر جهله في التحديث عن نسب الأندية وهو ما يخالف نص المادة 60 دون أن يعلم أن التسويق والدعاية وإبرام الصفقات هي من عمل رابطة أندية القسم الثاني.

وشدد البيان: لن نصمت ونسكت على استمرار ارتكاب المخالفات وترديد الأكاذيب وتضارب القرارات والترضيات.

وأكدت الأندية أنها ستصعد الأمر للفيفا من أجل القضاء على عناد اتحاد الكرة واصبحت الحقيقة مكشوفة ومفضوحة.

وأعلنت إدارة المسابقات باتحاد الكرة المصري، اللائحة المنظمة لمسابقة دوري القسم الثاني بمجموعتيه الأولى والثانية.

وجاء في اللائحة التي أصدرها اتحاد الكرة وأرسل نسخة منها لجميع أندية القسم الثاني بمجموعتيه الأولى والثانية، تمسك مجلس الجبلاية بتطبيق دوري المحترفين المكون من (20 ناديا) في الموسم الكروي المقبل 2023 - 2024 على الرغم من اعتراض أغلب الأندية، بما فيها أندية دوري المحترفين نفسها.