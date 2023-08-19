تركيا تكشف حقيقة وجود أزمة مع روسيا

نفى كبير مستشاري الرئاسة التركية عاكف تشاجاطاي قليج، فتور العلاقات بين أنقرة وموسكو، مشيرا إلى أن المباحثات مستمرة حول موعد زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا.

ولفت في تصريح لقناة "سي أن أن ترك" إلى أنه في "المحادثة الهاتفية الأخيرة، وجه الرئيس أردوغان الدعوة مجددا للرئيس بوتين، وفي الوقت الحالي العمل على هذا مستمر على تحديد موعد الزيارة".

فتور العلاقات بين روسيا وتركيا

وحول ما تشيعه بعض وسائل الإعلام حول "فتور العلاقات بين أنقرة وموسكو"، وقال: "هذه الأنباء غير صحيحة ولا يوجد أي فتور بين الجانبين.. نحن نعمل بنشاط على مستوى وزارتي الخارجية والاستخبارات".

Advertisements

وأضاف أنه "على مستوى السياسة الخارجية تستمر المفاوضات حول صفقة الحبوب".

موعد ومكان لقاء بوتين وأردوغان

وفي 3 أغسطس صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأنه سيتم الاتفاق على موعد ومكان لقاء الرئيسين بوتين وأردوغان عبر القنوات الدبلوماسية، مشيرا إلى أنه ليس بالضرورة أن يتم اللقاء في تركيا.

وناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي آنذاك اتفاق الحبوب، فيما أعلنت الرئاسة التركية أن الزعيمين اتفقا على زيارة بوتين لأنقرة.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن بوتين أكد خلال اتصال هاتفي مع أردوغان، استعداد روسيا للعودة إلى صفقة الحبوب حال تنفيذ الغرب التزاماته ذات الصلة.

أسباب انسحاب روسيا من الاتفاق

وأوضح الكرملين في بيان أن بوتين أوضح في مكالمة مع أردوغان أسباب انسحاب روسيا من الاتفاق الشهر الماضي.. وسمح الاتفاق بتصدير آمن للحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.

وشدد بوتين خلال محادثته مع أردوغان بأنه يجري العمل على خيارات لتوريد الحبوب الروسية إلى الدول المحتاجة دون مقابل، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

مراعاة احتياجات البلدان الأكثر احتياجًا للغذاء

وقال البيان: "تم التأكيد أنه، مع مراعاة احتياجات البلدان الأكثر احتياجًا للغذاء، يتم العمل على خيارات موثوقة لتوريد الحبوب الروسية، بما في ذلك على أساس مجاني. وقد نوقشت هذه المسألة بشكل جوهري في القمة الروسية الأفريقية الثانية".

وأكد بيان الكرملين: "بوتين أوضح لأردوغان في ظل عدم إحراز تقدم في تنفيذ الجزء الروسي من صفقة الحبوب فإن التمديد فقد معناه".

بيان الرئاسة التركية

ومن جانبها، أعلنت الرئاسة التركية في بيان أن الرئيس الروسي والرئيس التركي ناقشا مبادرة حبوب البحر الأسود خلال المكالمة، واتفق الزعيمان على زيارة بوتين لتركيا.

وورد في البيان: "شدد الرئيس أردوغان على أهمية مبادرة البحر الأسود والتي يعتبرها (جسرا للسلام)، وأكد ضرورة عدم اتخاذ أي خطوات لتصعيد التوترات في الحرب الروسية الأوكرانية".

تعطيل مبادرة البحر الأسود لن يفيد أحدًا

وقال البيان إن "الرئيس أردوغان أشار إلى أن التعطيل طويل الأمد لمبادرة البحر الأسود لن يفيد أحدًا، وأن الدول المحتاجة إلى الحبوب وذات الدخل المنخفض هي الأكثر معاناة، وأكد الرئيس أردوغان أن أسعار الحبوب التي انخفضت بنسبة 23% خلال هذه الفترة. زادت فترة التنفيذ بنسبة 15% في الأسبوعين الماضيين".

استمرار مبادرة البحر الأسود

وأضاف البيان: "ولفت الرئيس أردوغان إلى أن تركيا ستواصل بذل جهود مكثفة ودبلوماسية لاستمرار مبادرة البحر الأسود".

وأشار البيان إلى أن أردوغان "أعرب عن ارتياحه لتزايد اهتمام السياح الروس بتركيا"، معربًا عن اعتقاده بأنه سيتم كسر رقم قياسي في السياحة هذا العام بجهود مشتركة.